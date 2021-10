Gouvernement. Ils ont servi le pays, ils ont été militants

Quand des responsables quittent leurs fonctions, c’est aussi le moment de faire leur bilan de manière objective. Le gouvernement sortant, n’a pas eu des performances extraordinaires. Mais, il a eu à faire face à la pandémie du Covid-19 et à ses implications extraordinaires. Il est donc naturel que ce soient les ministres qui étaient au front qui attirent le plus l’attention.

Le ministère de l’Intérieur a été au four et au moulin. Monsieur Noureddine Boutayeb, Ancien ministre délégué le quitte. Cet homme, d’une très grande discrétion, est l’homme des dossiers. Il sera, sans doute, appelé à d’autres fonctions parce que c’est un grand commis de l’Etat.

Benchaâboun, était aux manettes du ministère pivot de la période. Il a dû maintenir l’économie sous perfusion, aider les familles, intégrer le système bancaire dans cet effort national. Ce n’était pas la partie la plus aisée. Il l’a gagnée, parce que doté d’une vision d’ensemble.

Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie et du Commerce, avait un préjugé défavorable à sa nomination. Sa formidable réussite dans les affaires, ne plaidait pas pour lui dans une culture qui malheureusement, ne valorise pas la réussite. Mais, il a tenu la barre, permis au Maroc d’avoir ses masques, l’oxygène nécessaire, en mobilisant des ressources internes, il a protégé le tissu industriel et renégocié l’accord de libre-échange avec la Turquie. Son bilan, face à la tempête est plus qu’honorable.

Saaïd Amzazi, ministre de l’Education Nationale, a fait mieux que résister à la pandémie. Il a réussi à faire d’une structure très lourde, une organisation capable de s’adapter. Les examens ont été tenus à temps, il n’y a pas eu de compressions des programmes et surtout pas de clusters au sein des établissements scolaires.

Chacun d’entre eux suivra sa destinée. Nous leur disons merci d’avoir servi votre pays dans des conditions difficiles.

