Gouvernement. Une rallonge budgétaire de 12 milliards de DH approuvée

Le Conseil de gouvernement du 6 octobre a approuvé le projet de décret n° 2.22.780 portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget général.

« Présenté par le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce projet intervient en vertu du contexte international turbulent marqué par les répercussions persistantes de la pandémie et la hausse des prix, et compte tenu de la nécessité de prendre les mesures urgentes qui s’imposent pour faire face à cette conjoncture et limiter son impact sur les établissements publics », a expliqué le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.