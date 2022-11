Grand Atlas 2023 : pour mieux comprendre le monde

Dans sa dixième édition, le Grand Atlas fait le point sur l’actualité géopolitique mondiale grâce aux expertises de franceinfo et Courrier international, sous la direction de Frank Tétart. 50 thèmes abordés sur les enjeux politiques de l’année, les conflits en cours et les défis de la mondialisation.

L’ouvrage qui fête ses dix ans, explore chaque année les problématiques d’aujourd’hui et propose des solutions de demain. Une profonde lecture géopolitique des principaux évènements du monde de l’année.

Lire la suite | « Le Monde » organise le Campus Fair Maroc, un salon pour choisir ses études supérieures au Maroc et à l’étranger

L’édition 2023 de de cet ouvrage incontournable est particulièrement plus intéressante. Pour fêter ses 10 ans de parution, les auteurs proposent un dossier spécial : une rétrospective sur les 10 faits marquants de la dernière décennie : prise de la Crimée, COP21, Printemps arabes, fin de Daech… et 10 spécialistes nous offrent leur regard sur chaque événement. La Russie « face au monde » fait aussi l’objet d’un dossier complet, pour comprendre l’histoire et les enjeux du conflit actuel.

Lire la suite | Soft power. Le Maroc parmi les trois pays africains les plus influents au monde

Frank Tétart est docteur en géopolitique de l’Institut français de géopolitique (université Paris 8). Il a enseigné à Sciences Po Paris, à l’université Paris 1 et à l’Institut Européen de l’université de Genève. Il dirige le volume depuis ses débuts. Il est aussi l’auteur de nombreux atlas géopolitiques et collabore avec l’émission Le Dessous des cartes.