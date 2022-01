Greenland Technology renforce sa présence au Maroc

Greenland Technologies Holding Corporation, fabricant mondial chinois de véhicules électriques industriels, a signé un accord pour accéder au marché marocain. En vertu de l’accord de distribution, la société partenaire de Greenland, Elive Maroc S.A.R.L A.U, détient le droit exclusif de commercialiser et de vendre les véhicules électriques industriels de Greenland, a annoncé la société dans un communiqué de presse.

La société a déclaré que le marché marocain est prêt pour l’électrification, en grande partie grâce au faible prix de l’électricité qui s’élève à 0,116 $/kWh. Les perspectives positives du marché marocain sont également soutenues par l’engagement du pays à atteindre l’objectif de l’ONU de 80 % d’énergie verte d’ici 2050, ajoute le communiqué de presse.

Selon Raymond Wang, PDG de Greenland, l’accès au marché marocain est une première étape dans la stratégie de la société visant à s’implanter solidement en Afrique. Le communiqué de presse suggère que Greenland Technologies mise sur la réputation du Maroc en tant que porte d’entrée de l’Afrique pour s’associer à des entreprises locales bien établies ayant fait leurs preuves en matière de ventes, afin d’étendre sa propre ligne de production et d’atteindre autant de pays africains que possible.

L’entreprise rejoint un nombre croissant de sociétés qui affluent au Maroc pour explorer les opportunités de croissance offertes par l’infrastructure industrielle du pays, son emplacement stratégique et ses politiques orientées vers le marché qui ont conduit à la signature de plus de 54 accords de libre-échange. Cinquième économie d’Afrique, la croissance économique du Maroc s’accélère avec l’ajout de mégaprojets au portefeuille du pays, notamment en termes d’énergies renouvelables.

« Avec 53 autres pays en Afrique , nous avons de nombreuses opportunités de croissance devant nous », a expliqué Raymond Wang , PDG du Greenland.