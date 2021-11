Grippe saisonnière. 300.000 doses de Vaxigrip en pharmacie dès la semaine prochaine

Le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière 2021/2022 devrait être donné au courant de la semaine prochaine. Cette année, 300.000 doses de Vaxigrip seront mises à la disposition du marché privé (pharmacies et grossistes).

Avec quelques jours de retard, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière devrait finalement démarré au courant de la semaine prochaine, selon une source autorisée. En effet, celle-ci dure généralement d’octobre à février. Comme l’année dernière, le Vaxigrip quadrivalent, à savoir le Vaxigrip Tetra, sera mis sur le marché national pour la deuxième année consécutive.

Pour le ministère de la Santé, endiguer le nouveau coronavirus passera aussi par une bonne gestion de l’épidémie saisonnière de grippe. Dans ce contexte de pandémie, certains professionnels de santé se sont même étonnés du retard pris par le lancement de la campagne. Chaque année, entre 250.000 et 650.000 personnes décèdent des suites de la grippe saisonnière dans le monde, pendant qu’elle touche de 3 à 5 millions de personnes par an à travers la planète. Au Maroc, outre les 300.000 doses qui seront mises sur le marché privé, 250.000 autres le seront via le marché public (ministère de la Santé et Institut Pasteur).

Selon Sanofi Pasteur qui alimente le marché marocain (en répondant via son partenaire historique, l’Institut Pasteur du Maroc à un appel d’offres annuel lancé par le Ministère de la Santé), le vaccin antigrippal quadrivalent présente beaucoup d’avantages, notamment une protection élargie par rapport aux vaccins trivalents, une protection optimale lorsque les deux lignées B Co circulent simultanément durant la même saison, une meilleure adéquation à l’évolution épidémiologique, sans compter les avantages substantiels en termes de santé publique comme la réduction des cas de grippe, des décès et hospitalisations…

Pour rappel, l’OMS recommande la vaccination annuelle pour les populations à risque comme les femmes enceintes à n’importe quel stade de leur grossesse, les enfants de 6 mois à 5 ans, les personnes âgées (supérieur ou égal à 65 ans), les personnes souffrant d’affections chroniques mais aussi les agents de santé (médecins, infirmiers…).

D’après Sanofi Pasteur, la vaccination peut se faire pendant toute la campagne de vaccination (octobre à janvier), y compris pendant le pic épidémique, mais il est préférable de se faire vacciner à l’automne, avant le début de l’épidémie, et dès la disponibilité du nouveau vaccin, pour se protéger contre l’épidémie hivernale. Les épidémies saisonnières surviennent principalement pendant l’hiver, d’octobre à mars dans l’hémisphère Nord. Quid du prix public du vaccin ? Il sera commercialisé dans les officines au prix de 125,30 DH.