Groupe Auto Hall : la marque DFSK poursuit sa méga tombola

Jamais 2 sans 3, dit le dicton. Dans le cadre de sa méga tombola lancée en juin dernier, le groupe Auto Hall vient de réaliser le 3è tirage au sort des gagnants devant bénéficier d’une série de prix dont des véhicules, des bons d’achat de pièces de rechange, tablettes…

La cérémonie de tirage au sort s’est déroulée le 2 décembre au sein du showroom d’Africa Motors (Groupe Auto Hall) situé au km 12 sur l’autoroute reliant Casablanca à Rabat. L’événement a été marqué par la présence de quelques membres du staff du groupe dont notamment Hamid Benkirane, Brand manager de DFSK.

« Cette tombola a été lancée depuis le 1er juin, et nous en sommes au 3è tirage au sort. Les deux précédents tirages au sort ont permis de récompenser 44 clients avec 20 bons d’achat SAV d’un an, 20 tablettes de marque Huawei et 4 véhicules de la marque DFSK. Ce 3è tirage au sort a permis aussi de sélectionner 20 gagnants (10 gagnants de tablettes et 10 gagnants de bons d’achat SAV), un gagnant d’un véhicule DFSK K01 S d’une valeur de 87.000 DH, un gagnant également d’un véhicule C35 de la marque DFSK d’une valeur de 159.000 DH et un gagnant d’un SUV luxueux le Glory 580 d’une valeur de 239.000 DH », a souligné Hamid Benkirane.

La cérémonie de remise des prix, qui verra la présence des gagnants, sera organisée la semaine prochaine. « Nous espérons que les clients viendront encore plus nombreux pour participer au dernier tirage qui fera gagner le super gros lot : une voiture de luxe (DFSK- Glory IX5) d’une valeur de 299.000 DH. Ce dernier tirage au sort est prévu pour le 2 février prochain », a conclu le Brand manager.