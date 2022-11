Groupe OCP : Une forte résilience confirmée

Les transformations structurelles du Groupe OCP expliquent sa forte résilience face aux changements conjoncturels. Si le volume des ventes a connu une tendance mondiale à la baisse, au cours des trois premiers trimestres de l’année en cours, cette baisse a été largement compensée par la hausse des prix, grâce à la croissance des segments à haute valeur ajoutée, à l’exception des engrais dont les prix ont conjoncturellement connu une baisse au 3 ème trimestre, en raison d’une demande impactée par les prix record atteints au 1 er trimestre, les niveaux élevés de stocks et les conditions météorologiques défavorables dans certaines régions (Brésil, Etats Unis d’Amérique et Europe). Malgré cela, le segment des engrais continue à représenter la part la plus importante, en croissance, des ventes du Groupe, avec 65% du chiffre d’affaires (CA) global, à fin septembre 2022, contre 60% à fin septembre 2021.

Malgré les fortes tempêtes et les ouragans, le navire OCP garde solidement son équilibre et poursuit paisiblement sa route. En effet, les derniers résultats publiés confirment la forte résilience du géant mondial des phosphates.

Ainsi, la lecture des principaux indicateurs ne laisse aucun doute : le Groupe OCP a affiché une hausse significative de son EBITDA, à hauteur de presque + 76%, et une croissance de plus de 55% de son CA global. Les principaux marchés situés en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique ont représenté 87% des exportations en volume, à fin septembre. Ce qui révèle une croissance potentielle de la demande future. La marge d’EBITDA a gagné 2 points pour passer de 46% à 48%. Et les dépenses d’investissement ont plus que doublé (+113%), passant de 7.126 MDH à 15.226 MDH, ce qui constitue un solide indicateur de confiance dans l’avenir, basé sur une meilleure visibilité stratégique du Top management.