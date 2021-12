Groupe OCP. Une hausse de 38,29% du CA

Déjà, en 2020, en pleine crise Covid, le géant mondial des phosphates a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 56,18 MMDH, soit une hausse de 4%, par rapport à 2019. Cette année, dès les neuf premiers mois, le Groupe OCP a atteint un CA de 57,60 MMDH, soit une hausse de 38,29%, par rapport à la même période, en 2020. C’est là une performance continue dont les facteurs ne sont pas seulement de nature conjoncturelle.

Les facteurs explicatifs de cette performance sont à la fois conjoncturels et structurels. En effet, au niveau de la conjoncture, la hausse des prix a pu compenser la baisse des volumes exportés en roche et en engrais, dans le monde. Dans le commentaire du management du Groupe, il est possible de lire : «Les prix des engrais phosphatés ont enregistré de nouvelles hausses des prix tout au long des neuf premiers mois de 2021, tirés par une forte demande mondiale et un resserrement continu de l’offre. La hausse des prix des récoltes et les faibles niveaux de stocks sur les marchés clés, ont soutenu les fondamentaux solides du marché».

Les engrais phosphatés ont représenté une part de 60% du CA total, à fin septembre 2021, avec une hausse de production de produits à grande valeur ajoutée, totalisant 37% des exportations d’engrais, contre 30%, pour la même période, en 2020, a déclaré Mostafa Terrab, Président Directeur Général du Groupe.

Lire aussi | Forum sur la coopération sino-africaine: le Maroc engagé avec la Chine pour l’Afrique

En fait, la performance trouve son explication conjoncturelle par la hausse des prix de vente de toutes les catégories de produits, compensant ainsi la baisse des volumes exportés. Le chiffre d’affaires Roche a connu une hausse de 25%, par rapport à la même période 2020, résultant principalement de la hausse des prix. Il en est de même du CA Engrais qui a progressé de 41%, pour la même période.

Par contre, l’Acide phosphorique, produit stratégique, a enregistré une hausse du CA de 47%, avec une croissance aussi bien des prix que des volumes vendus. Ce qui a permis de neutraliser largement la hausse des prix des matières premières, en particulier l’ammoniaque et le soufre. Mais derrière cette conjoncture relativement favorable, le Groupe OCP tire sa performance principalement de sa transformation structurelle entamée au cours des deux dernières décennies.

Lire aussi | Lancement du roadshow national sur l’agrégation agricole «Nouvelle génération»

Ainsi, la diversification géographique et le développement des activités de transformation industrielle ont donné des fruits. Au cours des neuf premiers mois de 2021, l’Amérique du Sud a représenté 38% des exportations d’engrais, l’Afrique, 21%, et l’Asie, 18%. A eux seuls, ces trois continents ont donc représenté 77% des exportations du Groupe, dans le monde. Et cette tendance est appelée à s’affermir.

Lire aussi | Chakib Alj : « Le remboursement des arriérés des crédits TVA annoncé est un signal très positif »

Par ailleurs, le Groupe OCP vend principalement des produits transformés à grande valeur ajoutée dont les engrais de grande qualité et l’acide phosphorique. A cela s’ajoute le fait que, dorénavant, le géant mondial a structurellement intégré dans sa stratégie, la qualité des produits et la durabilité environnementale. Deux critères fondamentaux qui font du Groupe OCP un partenaire mondial de confiance, dans l’amélioration de la production alimentaire mondiale, tout en veillant au respect des équilibres des écosystèmes de la nature.