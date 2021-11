Group Solar Hong Kong choisit Suntree Electric Group pour sa division accessoires pour le Maroc

Suntree Electric Group, vient d’annoncer avoir accepté de créer l’écosystème photovoltaïque au Maroc avec GSHK Holding, spécialisée dans la production de panneaux solaires flexibles nano-technologiques et de chauffage en fibre de carbone.

GSHK Holding (Group Solar Hong Kong) tisse un partenariat avec Suntree Electric Group pour sa division accessoires pour le Maroc. On apprend ainsi que les produits DC complémentaires seront expédiés à l’usine de GSHK au Maroc et sont composés de protections DC, de fusibles et de boîtiers String pour remédier à la pénurie de produits DC au Maroc. « Les produits DC de Suntree seront distribués dans six grandes villes du Maroc via les partenaires de distribution de GSHK », note-t-on aussi.

« Nous avons un plan ambitieux pour devenir la première véritable entreprise à fabriquer des panneaux solaires et à contraster l’écosystème requis pour le photovoltaïque en Afrique. En tant que fournisseur haut de gamme de panneaux solaires, la nouvelle unité de fabrication desservira les marchés d’Afrique et d’Europe », a souligné Nasser Sayed, Président de GSHK Holding. « Les produits de Suntree Electric Group nous ont convaincus que leur technologie et leur support de processus nous aideront à atteindre nos objectifs », a-t-il poursuivi.

Pour rappel, GSHK Holding est une société de classe mondiale opérant dans les cellules solaires, les modules solaires, les onduleurs et maintenant dans les produits non tissés et soufflés par fusion. Il dispose de bureaux en Chine, à Hong Kong, au Brésil, en Allemagne et au Maroc, et sa clientèle comprend, entre autres, des entreprises et des gouvernements.

