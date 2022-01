Guelmim-Oued Noun. Le français Total Eren mise 100 milliards de DH dans un mégaprojet d’hydrogène et d’ammoniac verts

Dans ce cadre, le groupe français Total Eren vient d’annoncer sa décision d’engager un investissement colossale de 100 milliards de DH dans la réalisation d’un mégaprojet de production d’hydrogène et d’ammoniac verts dans la région à Guelmim-Oued Noun. Il s’agit d’un projet hybride, qui va générer plus de 10 GW en associant énergie solaire et éolienne. Celui-ci a reçu, le 25 novembre 2021, le feu vert de la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI). Selon une source proche de cette institution chargée de statuer sur les demandes relatives aux décisions administratives et autorisations nécessaires à la réalisation des projets d’investissements, cette étape ouvre la voie à la mise en œuvre de travaux préparatoires. Des études topographiques du site d’une superficie de plus de 170 000 ha, une analyse de la ressource renouvelable et un design préliminaire ont déjà été réalisés, entre autres. La prochaine phase du processus va consister en des études techno-économiques pour le bâti, un design des infrastructures électriques et la mise en place des partenariats avec les fournisseurs.

Selon le planning du producteur Indépendant d’électricité (« IPP ») qui développe, finance, investit, construit et exploite sur le long-terme des centrales d’énergie renouvelable à l’international, Total Eren, filiale également du groupe Eren détenue à 30 % par le géant pétrolier français TotalEnergies, le projet de Guelmim-Oued Noun va entrer dans sa phase active à l’horizon 2025. Une première production est attendue d’ici 2027.

Selon les experts dans le domaine des énergies renouvelables, ce projet va générer de nombreuses opportunités pour le Maroc, tant au niveau local qu’international. En effet, il va d’abord permettre au Royaume de décarboner certains secteurs majeurs de son économie dont le minier et le transport maritime, par exemple. Ensuite, il représente une opportunité de créer une filière industrielle marocaine de l’énergie verte qui va générer des milliers d’emplois, directs ou indirects, non délocalisables et compétitifs. Enfin, le projet va également permettre de desservir l’Europe en énergies propres.

Pour rappel, le Maroc prévoit la mise en place, d’ici 2030 d’un marché local de l’énergie de 4 térawattheures (TWh) ainsi qu’un marché d’exportation de 10 TWh. Un objectif qui va permettre au Royaume de matérialiser sa position de leader de l’écosystème mondial de l’hydrogène vert.