Guercif. Le britannique Predator a foré le puits MOU-1

La société a creusé le puits le 20 juin. Cela devrait prendre 20 jours pour forer et exploiter les diagraphies par câble, rapporte energyvoice.com.

Predator Oil & Gas Holdings a annoncé que le puits est étroit et qu’il ne divulguerait pas plus d’informations tant qu’il n’aurait pas évalué les diagraphies. « Nous sommes ravis d’avoir terminé la mobilisation de la plateforme, le montage et le forage du puits MOU-1 en toute sécurité et en parfaite adéquation avec le calendrier de pré-forage », a déclaré Paul Griffiths, PDG de Predator.

« C’est un puits passionnant pour l’entreprise et ses actionnaires et représente l’aboutissement du travail au cours des 18 derniers mois, pendant la crise du Covid-19, pour créer l’opportunité de forer à Guercif en ce moment ». Predator a souligné que la licence de gaz de Guercif, qu’elle partage avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), a un potentiel gazier tertiaire, se trouvant à moins de 10 km d’un pipeline d’exportation. La société a également soumissionné à un appel à manifestation pour des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) au Maroc.