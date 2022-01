Guercif. Le britannique Predator Oil & Gas découvre un nouveau gisement de gaz « susceptible d’être commercialement viable »

Selon le rapport de ce cabinet, la précédente estimation brute pour le projet était de 393 milliards de pieds cubes, dont 295 milliards de pieds cubes correspondaient à la participation de 75 % de Predator. Désormais, les réserves nettes attribuables à la participation de Predator affichent 708 milliards de pieds cubes de gaz basés sur une estimation GIIP plus élevée pour les réservoirs plus épais détectés dans le prospect MOU-4. « Sur la base de la taille potentielle de la structure du puits MOU-4, le projet est susceptible d’être commercialement viable », a conclu SLR Consulting.

En outre, Predator a indiqué qu’elle envisage sérieusement l’option de produire du gaz naturel comprimé (GNC) sur place, une fois les réserves confirmées et le périmètre développé.

La société envisage de satisfaire à petite échelle le secteur industriel, sur la base d’un prix du mètre cube à 11,40 dollars, comme en vigueur dans le pays. A noter que les coûts d’investissement nets pour la participation de 75 % de Predator dans le cadre d’un développement pilote de GNC sont indiqués dans le rapport de SLR Consulting comme étant de 12,21 millions de dollars avec des coûts d’exploitation de 2,3 dollars par mètre cube.

Ces derniers mois, plusieurs gisements de gaz ont été découverts dans le Royaume, décrits comme étant « prometteurs » comme récemment avec Chariot, une autre société britannique qui opère dans la prospection gazière. Cette dernière a en effet annoncé le 10 janvier une découverte « significative » de gaz au large de Larache. Suite au résultat du puits d’évaluation et d’exploration « Anchois-2 » sur le projet gazier « Anchois » au sein de la licence Lixus, Chariot a trouvé des réservoirs de haute qualité dans tous les sables à gaz. « Le puits Anchois-2 a été foré de manière sûre et efficace à une profondeur totale mesurée de 2 512m par l’appareil de forage Stena Don dans 381 m d’eau », explique la société, ajoutant qu’une évaluation complète du puits a été entreprise par le biais de diagraphies filaires, incluant une évaluation pétrophysique, des tests de la formation souterraine, y compris les pressions du réservoir et l’échantillonnage de gaz, ainsi que des tests de la paroi latérale. « L’interprétation préliminaire des données confirme la présence d’importantes accumulations de gaz dans les objectifs d’évaluation et d’exploration du puits d’Anchois-2, avec une couche de gaz nette calculée de plus de 100 m, comparée à la couche de gaz de l’année précédente », précise la compagnie.