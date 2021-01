Guerguarate : Le Maroc dément encore le polisario

Enième démenti du Maroc à propos des fake news du polisario sur la situation à Guerguarate. « La situation à Guerguarate est calme, le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie n’est aucunement perturbé », ont affirmé ce dimanche matin 24 janvier des sources autorisées citées par l’agence MAP.

Le Maroc a démenti encore ce dimanche 24 janvier le polisario qui multiplie les fake news sur la situation à Guerguarate. « La situation à Guerguarate est calme et normale », ont affirmé ce dimanche matin des sources autorisées citées par l’agence MAP. Selon ces mêmes sources, le trafic routier entre le Maroc et la Mauritanie, et au-delà vers l’Afrique subsaharienne, « n’est aucunement perturbé ». Malgré les harcèlements sans incidents des milices du « Polisario », la situation à Guerguarate, comme dans l’ensemble du Sahara marocain, est calme et normale.

Lire aussi|Ovnis : la CIA lève le voile sur ses dossiers secrets désormais librement disponibles au téléchargement

Conformément aux Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), le passage de Guergarate a été sécurisé par les FAR, ont souligné les mêmes sources, rappelant que depuis novembre 2020, les milices du « Polisario » procèdent à des harcèlements, dans une réaction désespérée à cette sécurisation du passage. Parallèlement à cela, poursuivent les sources autorisées, la propagande algéro-polisarienne tente vainement de montrer une « zone de guerre », à travers des fakes news, des « communiqués de guerre », des dépêches et des reportages quotidiens sur des « accrochages imaginaires ».

Lire aussi|Vaccin AstraZeneca : les précisions de l’ambassade de l’Inde à Rabat