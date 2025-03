Guerre commerciale: près des deux tiers des PME canadiennes impactées

Près de 62% des PME canadiennes sont impactées par la guerre commerciale avec les États-Unis, selon un nouveau sondage, alors que les relations entre les deux pays voisins passent par une période d’incertitude totale.

Environ un quart des entrepreneurs ont affirmé que leur entreprise n’est pas touchée pour l’instant, indique une enquête menée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

La plupart des PME touchées oeuvrent dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et des transports, souligne le plus grand regroupement de PME au pays. De plus, 12% des propriétaires de PME ne sont pas certains des impacts de la guerre commerciale pour leur entreprise.

« Cette situation est très préoccupante pour les propriétaires de PME. La forte instabilité et les menaces tarifaires constantes sont épuisantes et nuisent gravement à l’économie, à l’investissement et à la planification des affaires à long terme », note Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Selon la Fédération, le gouvernement central devrait s’assurer que toutes les sommes perçues avec les contre-tarifs canadiens sont investies pour soutenir les entreprises touchées.

Le sondage a été mené en ligne du 5 au 7 mars auprès de 1.064 PME. La FCEI compte 100.000 membres dans tous les secteurs d’activité et toutes les régions du pays.