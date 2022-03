Guerre en Ukraine. Des compagnies russes passent par le Maroc pour relier l’Amérique du Sud

Faisant face à une interdiction formelle des pays de l’U.E, des États-Unis et du Canada de survoler leur ciel à cause de la guerre russe en Ukraine, des compagnies aériennes russes ont jeté leur dévolu sur le Maroc pour relier l’Amérique du Sud.

« Pour desservir certaines destinations en Amérique latine, certaines compagnies aériennes russes empruntent des itinéraires inédits, y compris des escales dans des aéroports comme l’aéroport international d’Agadir, au Maroc », révèle le site. « Au cours des deux dernières semaines, l’Union européenne, le Canada, les États-Unis et quelques autres pays ont fermé leurs espaces aériens aux compagnies aériennes et aux avions en provenance de Russie. Aeroflot, S7, Azur Air, Nordwind et d’autres compagnies aériennes basées en Russie ont déjà ressenti l’impact de l’interdiction. L’interdiction était l’une des nombreuses sanctions économiques imposées à la Russie en raison de l’invasion actuelle de l’Ukraine par le pays », poursuite la même source, ajoutant que la compagnie Aeroflot a récemment interrompu tous les vols internationaux à l’exception de Minks, en Biélorussie.

On apprend aussi que d’autres transporteurs ont maintenu quelques vols internationaux vers des pays qui n’ont pas imposé de restrictions de voyage aux compagnies aériennes russes, comme le Mexique et Cuba, et que pour conserver ces vols, elles ont dû exploiter des itinéraires plus longs, ce qui a ajouté du temps de vol global, des coûts, des escales…

« Prenez, par exemple, le vol ZF6680 d’Azur Air entre l’aéroport international Vuknovo de Moscou et l’aéroport international de Cancun au Mexique. Nous utilisons les données de FlightRadar24.com pour ce vol. En janvier 2022, Azur a opéré le vol à bord d’un Boeing 777, immatriculé VQ-BXJ. Il a parcouru 10 023 kilomètres, volant près de 13 heures. Il a survolé l’espace aérien de l’Union européenne à travers des pays comme la Finlande, la Norvège et la Suède. », détaille le site.

« Aujourd’hui, Azur Air vole entre Moscou et Cancun, mais il emprunte une toute autre route, à bord d’un Boeing 767-300(ER), immatriculé VP-BUX. La première étape du voyage était entre Moscou et Agadir, au Maroc. Il a parcouru 4 599 kilomètres, mais ce vol a pris à lui seul 11h04. Après quelques heures à Agadir, l’avion repart pour Cancun, parcourant 7 700 kilomètres supplémentaires. Au total, le nouvel itinéraire couvre 12 299 kilomètres et ajoute de nombreuses heures supplémentaires en raison de l’escale au Maroc », fait observer la même source. Pour rappel, la Russie fait face à de lourdes sanctions de la part des pays occidentaux (U.E, Canada, Etats-Unis…) depuis qu’elle a lancé une opération militaire en Ukraine fin février dernier.