Guerre russo-ukrainienne. Le Maroc se prononce

Le Maroc suit avec inquiétude l’évolution de la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine. C’est ce qu’a indiqué hier samedi 26 février, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Dans un communiqué, le ministère souligne que « le Royaume du Maroc réitère son soutien à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de tous les Etats membres des Nations Unies ». « Le Royaume du Maroc rappelle, également, son attachement au principe de non recours à la force pour le règlement des différends entre Etats et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits », conclut le communiqué.