HACA. Licence renouvelée et nouveau cahier des charges pour MFM Radio

Aussi, ce même cahier des charges permet à MFM Radio de renforcer ses engagements en matière de déontologie des programmes, intégrant de la sorte les apports des amendements introduits en 2015 et 2016 dans la loi n° 77-03 relative à la Communication Audiovisuelle et dans la loi n° 11.15 portant sur la réorganisation de la HACA. Lors de cette cérémonie, Latifa Akharbach, Présidente de la HACA, a exprimé ses vœux de bonne continuation à MFM Radio TV et s’est félicitée de la résilience et de la mobilisation dont cette même radio a fait preuve, à l‘instar des opérateurs audiovisuels nationaux, dans un contexte de difficultés économiques sans précédent, compte tenu de la pandémie liée à la Covid-19.

Elle a également souhaité que MFM Radio, qui a été issue de la première génération de licences octroyées par la HACA en 2006, puisse capitaliser sur son expérience pour optimiser le service aux citoyens-auditeurs en termes de qualité de l’offre et de proximité culturelle et géographique. Pour sa part, Kamal Lahlou, Président-directeur général de MFM RADIO TV, a loué la qualité des relations institutionnelles qu’entretient la HACA avec l’ensemble des opérateurs audiovisuels, dont MFM Radio TV, dans le but d’œuvrer collectivement à la consolidation du paysage audiovisuel national.

Faut-il se souvenir que depuis 2006, date de l’octroi des premières licences dans le Royaume, plusieurs radios privées ont vu le jour sur la bande FM, au rang desquelles MFM Radio. Des relais radiophoniques de masse qui, de par leur interactivité et la diversité des programmes proposés, se sont fortement ancrés dans le quotidien des auditeurs marocains, permettant notamment à ces derniers de s’informer, de se cultiver, de se divertir et surtout d’exprimer leurs opinions à l’antenne.

De quoi contribuer au renforcement des valeurs démocratiques qui ont toujours été prônées par le Maroc. C’est d’ailleurs dans ce contexte que MFM Radio s’est forgé une solide notoriété, jouant pleinement la carte de la proximité avec ses auditeurs, leur ayant proposé depuis plus d’une quinzaine d’années une diversité de programmes novateurs cadrant parfaitement aux réalités du terrain, aussi bien en Arabe dialectal, qu’en Amazigh.

L’occasion pour M. Kamal Lahlou, dans le cadre de cette cérémonie de signature du nouveau cahier des charges et du renouvellement de la licence d’exploitation, d’exprimer avec force l’engagement plein et entier des responsables et des collaborateurs de MFM Radio qui ont toujours à cœur de développer une programmation de proximité taillée sur mesure et qualitative, conformément aux attentes de la société marocaine en général et des auditeurs en particulier.