Hakim Ziyech annonce sa retraite internationale

Interrogé par la chaîne AD Sports, Hakim Ziyech, le milieu de terrain marocain de Chelsea, a annoncé qu’il ne reviendrait pas en sélection. Après son silence à la suite de sa non-convocation à la CAN, l’international marocain s’est exprimé pour la première fois à propos de son conflit avec Vahid Halilhodzic, l’entraîneur des Lions de l’Atlas. Actuellement à Abu Dhabi pour disputer la demi-finale de la Coupe du monde des clubs avec Chelsea, mercredi contre Al-Hilal, Hakim Ziyech a déclaré sur la chaîne AD Sports qu’il prenait sa retraite internationale. « Je ne reviendrai pas en sélection. C’est ma décision finale. Tout est clair pour moi. Je me concentre maintenant sur mon club ».

Quelques jours après la débâcle des Lions de l’Atlas à la CAN et à quelques semaines d’un rendez-vous décisif pour notre équipe nationale, Hakim Ziyech vient d’annoncer sa retraite internationale. Une nouvelle qui fera pas taire les différentes critiques que reçoit l’équipe nationale ces derniers jours.

« (S’il est déçu ?) Bien sûr, qui ne le serait pas ? Mais à la fin, c’est lui (Vahid Halilhodzic, ndlr) qui prend les décisions. Vous devez les respecter. C’est clair pour moi et je ne reviendrai pas en sélection. Je les comprends et je suis désolé pour les supporters. » a-t-il ajouté. Un choix plus qu’étonnant étant donné la situation délicate dans laquelle «Coach Vahid» se trouve après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la CAN. La question qui se pose maintenant : s’agit-il d’une décision réversible en cas de départ de Vahid Halilhodzic?