Haliopolis accueille son premier fabricant de phytosanitaire

Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 70 millions de dirhams, les travaux de l’usine devront démarrer incessamment après l’obtention de toutes les autorisations nécessaires. L’opérateur Nutriphyt opère ainsi un pas important dans l’industrie après s’être limité depuis sa création à faire de l’importation et distribution de produits phytosanitaires.

Le parc Haliopolis d’Agadir abritera bientôt un nouveau projet industriel. La société Nutriphyt s’apprête à y lancer une unité de fabrication d’engrais et de produits phytosanitaires.

Nutriphyt vise, dans un premier temps, le marché marocain de phytosanitaire et d’engrais, qui est en plein développement, et de regroupement d’acteurs dans le sillage du rapprochement entre CMGP (maison mère de Philea, acteur de phytosanitaire de taille importante) et Comptoir Agricole de Souss (un des leaders de l’agri-fourniture au Maroc).

Quant au parc Haliopolis, il poursuit l’accueil d’industriels opérant sur d’autres secteurs de l’industrie de la transformation des produits de la mer. Rappelons, que lors de son lancement en 2010, ce parc étalé sur une superficie de 150 Ha, avait pour vocation d’être totalement dédié à l’industrie phare de la région Souss-Massa (à savoir les produits de la mer). Mais après des années où le taux de valorisation est demeuré des plus faibles, la filiale de Med Z a décidé d’élargir le spectre des clients désireux de s’y installer.