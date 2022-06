Hamid Ben Elafdil : « si nous donnons des ailes à nos jeunes, le pays prendra son envol »

M. Hamid Ben Elafdil : La Fondation Jadara est une association à but non lucratif, créée en 2001. Très rapidement, on s’est rendu compte qu’en fait notre mission est de contribuer à l’ « ascension sociale » dans notre pays. Au cours de ces 20 dernières années, on a utilisé un seul levier d’ascension sociale qui est celui de l’enseignement supérieur d’excellence pour des jeunes brillants. On identifie des jeunes filles et des jeunes garçons qui obtiennent le bac avec de très bonnes notes, mais qui sont issus de conditions sociales extrêmement précaires. Ces derniers disposent de bourses et bénéficient également d’un accompagnement non financier jusqu’à leur insertion professionnelle, afin de leur permettre de faire les études supérieurs qu’ils méritent et qu’ils veulent, à la seule condition que ce soit des études d’excellence.

Challenge : Pourquoi l’ « ascension sociale » et quelle est son importance ?

M. Hamid Ben Elafdil : L’ascension sociale c’est d’abord, sur le plan moral, un principe d’équité. Il n’est pas normal éthiquement ou moralement que l’enfant d’un ouvrier ou d’un paysan, ne puisse pas avoir des chances d’être médecin par exemple. Il y a une raison d’ordre économique. Notre pays est très mal classé sur l’indice de la mobilité sociale du World Economic Forum, qui démontre que la mobilité sociale est un facteur de création de richesses. En améliorant cet indice, nous augmentons la croissance du PIB. Enfin, il y a une raison politique. Chez nos jeunes aujourd’hui, il y a une espèce de pessimisme généralisé, qui les conduit à un désintérêt total pour tout ce qui est politique, un désintérêt pour le pays et des volontés d’aller chercher l’espoir ailleurs, avec tout ce que cela génère comme fuite des cerveaux et démobilisation de la jeunesse en général.

Voilà pourquoi Jadara Fondation s’est positionnée dans cette mission d’ascension sociale, d’abord par l’action, en ouvrant des possibilités d’ascension sociale à un plus grand nombre de jeunes, mais aussi par le plaidoyer. Aujourd’hui nous pouvons faire du plaidoyer parce que nous avons la crédibilité de nos 20 ans d’expérience, et de nos 2.150 bénéficiaires.

Challenge : En quoi consiste l’accompagnement non financier des bénéficiaires du programme ?

M. Hamid Ben Elafdil : Le volet accompagnement comprend une plateforme de langues pour que ces jeunes puissent améliorer leur niveau linguistique, sachant que le premier discriminant à l’ascension sociale dans notre pays c’est la maîtrise d’une langue étrangère. Deuxième chose, nous organisons également des ateliers de développement de soft skills, aussi bien en termes de communication interpersonnelle, de prise de parole en public, d’entretiens d’embauche…

Nous avons également du coaching, qui peut se faire de façon individuelle ou collective, nous avons le mentorat; chaque boursier de la fondation bénéficie d’un mentor qui est un cadre supérieur, un dirigeant d’entreprise, ou exerçant une profession libérale, dans le domaine d’études du boursier. Ces mentors leur apportent la connaissance du métier, les réseaux, le conseil dans le choix des filières et des conseils d’ordre pratique.

Quand on voit les résultats, sur 20 ans, on a eu 1,5% seulement de taux d’échec, sur environ 2.150 boursiers accompagnés, ce qui veut dire que cet accompagnement permet effectivement aux jeunes d’aller plus loin.

Challenge : Vous avez opéré dernièrement un élargissement de votre positionnement, en vue d’atteindre 10.000 bénéficiaires à horizon 2030, en activant d’autres leviers d’ascension sociale. Pouvez-vous nous en dire davantage ?

M. Hamid Ben Elafdil : Effectivement, nous avons décidé d’actionner d’autres leviers d’ascension sociale. Au Maroc, il y a à peu près 1,6 million de jeunes âgés de 15 à 25 ans, qui ne sont ni à l’école ni au travail, qu’on appelle communément les NEET (Not in Education, Employment or Training). Ce chiffre est juste alarmant. C’est une ressource qui est perdue si on ne la déploie pas. Le fameux dividende démographique risque de transformer en malédiction démographique. L’idée c’était de se demander comment aider concrètement cette cible à prendre son envol en capitalisant sur notre expérience.

On a donc lancé le programme GIVE WINGS to YOUTH, qui s’adresse aux NEET pour les former, avec un partenaire, sur les métiers du codage. Il y a une forte demande dans ce domaine au niveau mondial. On parle aujourd’hui d’un déficit mondial de 5 millions de personnes dans le domaine du codage. Dans ce programme il y a la formation, les ateliers de soft skills, les langues, le mentorat, les networkings, et bien évidement on leur octroie une bourse pendant la période de la formation. L’objectif est qu’ils puissent décrocher, après la formation, des jobs dans le domaine du codage, soit en travaillant dans des entreprises au Maroc, soit en travaillant dans des entreprises à l’étranger, soit à distance, à partir du Maroc pour une entreprise à l’étranger.

On a lancé l’opération pilote, avec un financement d’un fonds d’investissement, et nous espérons que des entreprises marocaines de différents secteurs d’activités peuvent être intéressés également à financer ce genre de programmes. C’est un nouveau levier que nous avons baptisé « seconde chance avec Jadara ».

Il y a également un programme qui s’appelle « aller plus loin avec Jadara ». Ce dernier cible des jeunes qui ont déjà entamé leurs études supérieurs et qui ont par exemple perdu un de leurs parents pendant le Covid. On peut les aider à aller plus loin dans leurs études pour qu’ils ne se retrouvent pas dans l’obligation de les quitter. Ce programme s’adresse également aux entrepreneurs. Notre objectif est non pas d’accompagner des jeunes pour leur faire découvrir ce qu’est l’entrepreneuriat, mais de les accompagner pour devenir de vrais entrepreneurs. Il s’agit d’entrepreneurs qui ont déjà les aptitudes entrepreneuriales mais qui ont besoin d’un levier pour faire de l’ascension sociale. C’est avec cette logique que nous avons répondu à l’appel d’offres « Forsa » et nous avons été retenus pour Béni Mellal, où on va déployer cette approche, pour identifier de vrais entrepreneurs et les aider à aller plus loin.

Nous avons également mis en place un autre programme qui s’appelle « briller avec Jadara ». Ce dernier s’adresse à d’autres types de talents avec une intelligence sportive ou artistique auxquels il faut également donner la possibilité d’exprimer leur plein potentiel et de faire de l’ascension sociale avec leur talent.

Challenge : Quid de l’écosystème qui vous accompagne dans votre mission d’ascension sociale ?

M. Hamid Ben Elafdil : Tout ce que nous faisons et réalisons n’aurait pas été possible sans l’appui, le soutien et l’engagement de tout un écosystème au service de l’ascension sociale, composé d’entreprises de toutes tailles et de tout secteur. On compte une centaine d’entreprises qui nous accompagnent dans cette cause. Il y a aussi des donateurs personnes physiques. Nous avons également les partenaires pédagogiques qui sont les universités et les établissements d’enseignement supérieurs privés, les organismes de formation dans le domaine du codage,… Il y a aussi les bénévoles, qui sont soit des mentors, soit des animateurs d’ateliers ou tout simplement qui accompagnent les jeunes dans des sujets particuliers. Nous comptons aujourd’hui environ 500 bénévoles qui sont mobilisés autour de la fondation. Toutes les composantes de cet écosystème solidaire et durable sont convaincues que si nous donnons des ailes à nos jeunes, le pays prendra son envol.