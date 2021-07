Hamid Bentahar élu haut la main à la tête de la CNT

Le binôme Hamid Bentahar-Hicham Mhammedi Alaoui a été élu, samedi 17 juillet à Marrakech à la présidence de la Confédération nationale du tourisme (CNT) pour un mandat de trois ans. L’autre binôme en lice Jalil Benabbés Taarji-Aziz Cherif Alami s’est retiré en plein scrutin. Les détails.

Les candidats à la présidence de la Confédération nationale du tourisme (CNT), Hamid Bentahar et son colistier Hicham Mhammedi Alaoui, ont été élus, hier samedi 17 juillet, président et vice-président de la confédération.

Sur un total de 141 voix exprimées, le binôme a obtenu 139 voix à l’issue du scrutin au courant duquel le binôme d’en face Jalil Benabbés Taarji-Aziz Cherif Alami, s’est retiré. Il n’empêche que les grands électeurs des 7 fédérations nationales de métiers du tourisme et des 8 fédérations régionales du tourisme, autorisés à voter, ont porté haut le binôme Bentahar-Alaoui.

Le duo Jalil Benabbés-Taarji-Aziz Chérif-Alami qui a sorti un communiqué un peu plus d’une demi-heure après le début des votes, a indiqué que « les règles statutaires à l’occasion de l’AGOE n’étaient pas respectées » et que « des irrégularités graves et inacceptables qui faussent significativement le bon déroulement du scrutin » ont émaillé le scrutin. Suite à cela, le binôme a annoncé son « retrait du scrutin ».

Selon plusieurs professionnels ayant pris part au scrutin remporté par le duo Bentahar-Alaoui avec 139 voix, un bulletin nul et deux blancs pour un total de 160 grands électeurs, le binôme Taarji-Alami s’est tout simplement rendu compte qu’il allait être battu avec un score sans appel. D’après eux, Taarji et son colistier Alami n’avaient respectivement que 10 et 7 voix.

Il faut dire que le binôme Hamid Bentahar-Hicham Mhammedi Alaoui a mené une campagne très suivie par les professionnels du secteur. Le duo avait choisi la voie la plus courte celle du contact direct avec les fédérations métiers et les représentants associatifs régionaux du secteur, pour présenter son programme, mais aussi d’écouter les propositions des professionnels afin d’avoir une vision globale.

Bentahar, le dynamique président du Conseil régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi et PDG du groupe Accor Gestion Maroc, et Mhammedi Alaoui, co-fondateur de « Expérience Morocco », agence de voyage premium, ont ainsi fait part durant leur campagne de leur ambition de doter la Confédération d’outils nécessaires pour représenter la profession et défendre ses intérêts à même d’assurer une relance viable et pérenne de l’activité. « Notre mission à la CNT est de mettre tout en œuvre pour aider l’ensemble des acteurs et les entreprises de toute taille à se relever de cette crise et au-delà, à se projeter dans l’avenir », avait expliqué Bentahar.

