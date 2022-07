Hassan Boubrik : «Plus de deux millions de travailleurs non-salariés ont été immatriculés à la CNSS»

Le Directeur général de la Caisse Nationale de la Sécurité sociale (CNSS), Hassan Boubrik, a indiqué récemment à Skhirat, lors d’un colloque international sur la protection sociale, que plus de deux millions de travailleurs non-salariés ont été immatriculés à la Caisse.



«A date d’aujourd’hui, nous avons pu immatriculer un peu plus de deux millions de travailleurs non-salariés, dont 840 000 agriculteurs, 380 000 artisans, près de 300 000 auto-entrepreneurs, 250 000 artisans et commerçants qui sont dans le cadre de la contribution professionnelle unique et la quasi-totalité des professions libérales et indépendantes», a dit M. Boubrik, toujours dans le cadre de ce colloque, lors d’un panel sous le thème «la généralisation de l’AMO, gage de solidarité sociale».

Et de soutenir : «sur les deux millions, nous avons déjà 330 000 personnes qui ont ouvert leurs comptes sur nos portails et ont commencé à déclarer leurs familles (conjoints et enfants) pour bénéficier effectivement de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)».