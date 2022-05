Hausse des exportations et des importations à fin mars 2022

La hausse des importations de biens concerne la quasi-totalité des groupes de produits. Ainsi, les importations des demi produits réalisent une hausse de 52,4% ou +13,89 MMDH suite à la forte augmentation des achats de l’ammoniac qui ont plus que quadruplé passant de 1.03 MMDH à 5.42 MMDH.

En parallèle, la facture énergétique augmente de 87,3% ou +13,05 MMDH. Cette évolution est tributaire, principalement, de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+6,18 MMDH) due à l’élévation des prix de 77,4% (7.884 DH/T contre 4.444 DH/T). Les quantités importées enregistrent une

hausse de 5,3% : 1.689mT à fin mars 2022 contre 1.604mT à fin mars 2021.

De leur côté, les importations des produits bruts s’accroissent de 78,3% ou +4,62 MMDH. Cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont plus que triplé (+3,22 MMDH). S’agissant des importations des produits alimentaires, celles-ci affichent une hausse de 24,3% ou +3,97 MMDH.

Cette évolution est tributaire, essentiellement, de la hausse importante des achats d’Orge (1,37 MMDH à fin mars 2022 contre seulement 248 MDH à fin mars 2021). Les approvisionnements en tourteaux et en blé affichent des hausses respectives de 43,7% et 11,4%.

Exportations par principaux secteurs

A fin mars 2022, les exportations de marchandises se situent à 99,98 MMDH contre 77,52 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 29% ou +22,45 MMDH. Cet accroissement concerne la majorité des secteurs, essentiellement, les phosphates et dérivés, le secteur de l’agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir.

Les ventes des phosphates et dérivés ont presque doublé pour atteindre 24,54 MMDH à fin mars 2022 contre 13,43 MMDH à fin mars 2021. Cette évolution fait suite, principalement, à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+7.752MDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (7.319 DH/T à fin mars 2022 contre seulement 3.116 DH/T à fin mars 2021). En revanche, les quantités exportées baissent de 17,8%.

En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire se situent à 24.37 MMDH à fin mars 2022 contre 21.20 MMDH durant la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 14,9% ou +3,16 MMDH. Cette évolution s’explique par la hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+27,4% ou +2,41 MMDH) et celles de l’agriculture, sylviculture et chasse (+5,7% ou +694 MDH).

De leur côté, les exportations du textile et cuir s’accroissent de 32,3% ou +2,53 MMDH au titre du premier trimestre de l’année 2022. Cette évolution est attribuable à la hausse des ventes des principaux segments de ce secteur en l’occurrence, des vêtements confectionnés (+35,5% ou +1,71 MMDH), des articles de bonneterie (+31,3% ou +485 MDH) et des chaussures (+23,4% ou +157MDH). Ces exportations atteignent, ainsi, leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années.

Les ventes du secteur de l’aéronautique affichent un accroissement de 53% ou +1,79 MMDH s’élevant à

5,18 MMDH à fin mars 2022 contre 3,38 MMDH une année auparavant. Ce niveau dépasse ceux enregistrés durant la même période entre 2018 et 2021. En parallèle, la part de ces ventes dans le total des exportations gagne 0,8 point (5,2% à fin mars 2022 contre 4,4% à fin mars 2021).

Echange de services

A fin mars 2022, la balance des échanges de services affiche un excédent en hausse de 70,1% ou +6,89 MMDH : +16,71 MMDH contre +9,82 MMDH. Cet accroissement fait suite à une hausse des exportations (36,18 MMDH contre 28,18 MMDH, soit +28,4% ou +8 MMDH) plus importante que celle des

importations (+6,1% ou +1.11 MMDH).

Les recettes Voyages atteignent 9,70 MMDH à fin mars 2022, soit un accroissement de 79,6% ou +4,30 MMDH par rapport à fin mars 2021. Néanmoins, ces recettes accusent une baisse de 43,6% par rapport au premier trimestre de l’année 2020 (Période avant le premier confinement). De leur côté, les dépenses augmentent de 30,1% ou +659 MDH. Ainsi, le solde excédentaire des voyages, principale composante des échanges de services, a plus que doublé se situant à +6,85 MMDH à fin mars 2022 contre +3,21 MMDH à fin mars 2021.

Recettes MRE

Au titre du premier trimestre de l’année 2022, les transferts de fonds effectués par les Marocains Résidents à l’Étranger s’établissent à 22,91 MMDH contre 21,15 MMDH durant la même période de l’année précédente, affichant une hausse de 8,3% ou +1,76 MMDH.

Investissements Directs Étrangers au Maroc

A fin mars 2022, les recettes des Investissements Directs Étrangers (IDE) enregistrent une hausse de 7,8%

ou +488 MDH (6,74 MMDH à fin mars 2022 contre 6,25 MMDH à fin mars 2021). De leur côté, les dépenses baissent de 23,8% ou -898 MDH. Ainsi, le flux net des IDE augmente de 56% ou +1,38 MMDH passant de ;.47 MMDH à fin mars 2021 à 3,86 MMDH à fin mars 2022.

Investissements Directs Marocains à l’Étranger

Au titre du premier trimestre de l’année 2022, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se

à 4,50 MMDH, affichant une baisse de 15% ou -797 MDH par rapport à la même période de l’année précédente. De leur côté, les cessions de ces investissements portent sur un montant de 3,39 MMDH en baisse de 12,6% ou -491MDH. Ainsi, le flux net des IDME recule de 21,5% ou -306 MDH.