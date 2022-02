Hausse des prix, sécheresse, inflation… le gouvernement dans l’œil du cyclone

Selon les données officielles, l’indice des prix à la consommation au Maroc a bondi de 1,4% en 2021 et 25% de la population marocaine serait touché par l’insécurité alimentaire. Les tarifs des prix à la pompe ont flambé suite à l’augmentation du prix du pétrole à l’international, les prix des produits de base n’en sont pas autant épargnés. Le ménage marocain lambda peine à satisfaire ses besoins vitaux, s’y ajoute le taux de chômage qui est passé de 11.9% à 12,3% entre 2020 et 2021 selon le HCP. Cette hausse est causée par une augmentation de 120 000 chômeurs en milieu urbain et une baisse de 41 000 en milieu rural.

Et comme si cela ne suffisait pas, la situation empire avec le stress hydrique et la crise de gestion de l’eau, et une sécheresse qui complique toute amélioration du côté des récoltes et de la performance agricole. Cerise sur le gâteau, les tarifs des transports publics au Maroc connaîtront une hausse de 20%, comme décidé par l’Association marocaine du transport et logistique (AMTL). Le gouvernement d’Akhannouch est en mauvaise posture devant un pays qui prend littéralement feu. Un soulèvement populaire est-il à craindre ? On ne peut pas en être certains, mais un semblant de « Hirak » numérique commence à voir le jour sur les réseaux sociaux, avec la popularité grandissante de deux hashtags principaux : Le premier appelant au départ d’Akhannouch et le deuxième s’insurgeant contre la hausse des prix au Maroc.