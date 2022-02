Haute Commission mixte maroco-qatarie. La défense d’Al-Qods Al-Charif est une priorité constante

Le Qatar a salué les efforts constants du Souverain Mohammed VI, en tant que Président du Comité Al-Qods Al-Charif, pour les projets socio-humanitaires mis en œuvre par l’Agence Bayt Al Mal Al-Qods Al-Charif. Le procès-verbal établi à l’issue des travaux de la Commission a reconfirmé la solidarité inconditionnelle avec le peuple palestinien et son droit imprescriptible à un Etat indépendant et souverain, conformément aux résolutions internationales, tout en appelant les différentes parties et partisans de la paix à sortir de l’impasse en lançant des négociations sérieuses en vue de mettre définitivement un terme à l’occupation coloniale israélienne.

La 8 ème session de la Haute Commission mixte maroco-qatarie, tenue le 8 février, à Doha, a été l’occasion de réitérer fermement l’engagement du Royaume du Maroc sur la cause palestinienne, et d’insister sur la sauvegarde de la Ville Sainte, Al-Qods Al-Charif, et son identité civilisationnelle et plurielle, en tant que symbole de tolérance et preuve de coexistence pacifique des religions monothéistes.

Lire aussi | Maroc-Union Européenne. Ursula von der Leyen réaffirme la volonté de l’UE de continuer à approfondir sa coopération avec le Royaume

Le blocage actuel que connait la question palestinienne ne peut qu’exacerber les tensions et l’extrémisme dans la région, tout en constituant une menace à la sécurité et à la stabilité, régionales et internationales. Le statut juridique d’Al-Qods Al-Charif doit être strictement respecté conformément aux résolutions internationales adoptées. De même, la Commission, face aux problèmes d’instabilité et de violence que connait la région, appelle à la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et au respect de la souveraineté des pays arabes et à leur droit de développer des valeurs de solidarité et de bon voisinage.

Lire aussi | TOP 25 ReKruteurs 2021. Attijariwafa bank conserve sa première place

C’est en particulier le cas des pays arabes frères tels que l’Iraq, la Syrie, le Yémen et la Libye, tous victimes de violences endémiques et pour lesquels la Commission exprime son espoir de voir les crises qui déchirent ces Etats, trouver une solution politique définitive préservant leur intégrité territoriale et nationale, tout en leur permettant de répondre, de manière souveraine, aux aspirations légitimes de leurs peuples au développement et à la liberté. Enfin, pour la Commission, l’extrémisme et le terrorisme, dans toutes leurs formes, sont absolument inacceptables et injustifiables, et doivent être fermement condamnés et éradiqués.