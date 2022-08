HCP. 3 chômeurs sur 10 sont des jeunes

Comment se fait-il que plus on est jeune, plus on chôme ? Que plus un (e) jeune prolonge ses études, plus il est exposé au risque de chômage ? Pourtant, elles/ils constituent une minorité à «finir la course». La jeunesse marocaine diplômée est-elle condamnée à immigrer ?

D’après les statistiques du HCP, au cours des années 2020 et 2021, l’augmentation du taux de chômage a été de + 6,9% pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit plus que le double de la moyenne qui est de + 3,1% pour l’ensemble de la population active. En termes de taux d’activité, de 2017 à 2021, la baisse a été plus forte parmi les jeunes, avec un taux de -4,3 points, contre -1,4 point pour l’ensemble de la population active.