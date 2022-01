HCP. Un taux de croissance de 2,8% au 1er trimestre 2022

Selon la note de conjoncture du Haut-commissariat au plan (HCP), compte tenu d’une baisse de 4,5% de la VA agricole et d’un accroissement de 3,4% de celle des activités hors agriculture, la croissance économique se situerait à 2,8% au premier trimestre (T1) 2022.

D’après le HCP, durant le T4 2021, l’économie nationale se serait raffermie de 4,9%, en variation annuelle. Cette évolution aurait été favorisée par la hausse de 19,1% de la VA agricole et l’accroissement de 2,9% de celle des activités non-agricoles. Les branches tertiaires auraient contribué pour +1,5 point à l’évolution du PIB, portées par la bonne orientation des activités de commerce et des services publics. La croissance des activités secondaires aurait, quant à elle, ralenti, portant sa contribution à la croissance du PIB à 0,8 point. La VA industrielle aurait crû de 2,4%, après +4% un trimestre auparavant. Les activités de la construction auraient, pour leur part, affiché une hausse de 6,7%, au lieu de +17,6% un trimestre plus tôt.