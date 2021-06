Hicham Zanati Serghini, nouveau Directeur général de la Société nationale de Garantie et de financement de l’entreprise

Hicham Zanati Serghini a été nommé le 28 juin en tant que Directeur général de la Société nationale de Garantie et de financement de l’entreprise (SNGFE). Cette nomination acte ainsi l’opérationnalisation de la transformation de la Caisse Centrale de Garantie (CCG), après la publication de la loi 36-20 au Bulletin officiel le 276 juillet 2020.

C’est une nomination qui vient acter l’opérationnalisation de la transformation de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) en Société nationale de Garantie et de financement de l’entreprise. Avant cette nomination, Hicham Zanati Serghini avait été reconduit à la tête de la CCG depuis 2019.

Avant de rejoindre la CCG, Hicham Serghini a entamé sa carrière à la direction du Trésor et des finances extérieures au ministère des Finances, où il a travaillé sur différents dossiers et programmes gouvernementaux: appui aux jeunes promoteurs, texte de loi des organismes de placement collectif en capital, financement de la mise à niveau des entreprises industrielles ainsi que la refonte du système national de garantie. Rappelons que la transformation de la CCG a pour objectif principal de revoir et de moderniser le cadre légal régissant cette institution dans le but de lui permettre d’accompagner les stratégies et politiques publiques en matière de facilitation de l’accès au financement des entreprises publiques et privées, des établissements publics et des autres populations ciblées par l’État.

Cette transformation vise également à adopter un cadre juridique permettant d’introduire de bonnes pratiques en ce qui concerne les modalités de gouvernance de la SNGFE, qui demeure une entreprise publique, et également de la soumettre aux mêmes règles imposées aux sociétés privées, en matière de responsabilité et de transparence dans le processus de sa gestion. La mission de la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise, en continuité à celle de la CCG, consiste principalement en la facilitation de l’accès au financement.