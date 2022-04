Holmarcom signe un accord avec Crédit Agricole pour l’acquisition de sa participation de 78,7% dans le capital de Crédit du Maroc

Les deux parties ont signé un accord qui porte sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Crédit du Maroc, par le groupe Holmarcom, à travers sa holding, Holmarcom Finance Company (HFC), et sa filiale, AtlantaSanad Assurance. Conformément à la législation en vigueur au Maroc, cette opération ne sera effective qu’après obtention des autorisations réglementaires.

Le groupe Holmarcom et le groupe Crédit Agricole S.A. ont signé un accord en vue de l’acquisition, par Holmarcom, de l’ensemble des parts détenues par Crédit Agricole S.A. dans sa filiale marocaine, Crédit du Maroc. Cette acquisition est soumise aux autorisations réglementaires en vigueur au Maroc.

La réalisation de cette opération interviendrait en deux temps : une tranche de 63,7% (50,9% par HFC et 12,8% par AtlantaSanad) d’ici la fin de l’année 2022, puis une seconde tranche portant sur les 15% restants, dix-huit mois après la clôture de la transaction. Par ailleurs, Crédit Agricole S.A. continuera à accompagner Crédit du Maroc, pendant cette phase de transition, pour assurer la continuité de ses services et contribuer à sa pleine intégration dans le groupe Holmarcom.

Pour Holmarcom, ce projet d’acquisition s’inscrit dans le cadre de sa vision stratégique visant à construire un pôle financier intégré avec une vocation panafricaine. Le Groupe avait, à cet effet, opéré en 2019 une réorganisation structurelle de ce pôle dans l’objectif d’accompagner ses ambitions de développement qui s’articulent autour du renforcement de sa position dans le secteur des assurances, la diversification de ses métiers financiers et l’accélération de son expansion en Afrique subsaharienne.

Le Groupe Holmarcom opère dans l’assurance depuis une 50aine d’années au Maroc, principalement via ses deux compagnies historiques qui ont fusionné en 2020 pour donner naissance à AtlantaSanad Assurance. Il est également présent en Côte d’Ivoire depuis 2017 (Atlanta Assurances) et au Kenya depuis 2021 (The Monarch Insurance). Il a par ailleurs lancé en février 2022 une compagnie dédiée à l’assurance participative au Maroc (Takafulia Assurances).

Le Pôle Finance du Groupe Holmarcom est aujourd’hui structuré autour de 2 principales holdings : « Holmarcom Finance Company » et « Holmarcom Insurance Activities ». Cette dernière entité a accueilli, en 2021 dans son tour de table, la Société financière internationale (IFC), afin d’accompagner les ambitions de croissance de Holmarcom dans le secteur de l’assurance au Maroc et dans les marchés subsahariens majeurs.