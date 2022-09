Hôtellerie. Le Fairmont Tazi Palace de Tanger inauguré en novembre prochain

Une plateforme flambant neuve qui va asseoir le partenariat à long terme qu’ont scellé les deux groupes. Faut-il souligner que Katara Hospitality possède déjà de nombreux hôtels dont Accor assure justement la gestion. Dans le détail, ce nouvel établissement de luxe dans la ville du Détroit comprendra 133 chambres et suites, un spa, plusieurs restaurants et bars, mais également de nombreux espaces destinés à la clientèle d’affaires (salles de conférence, salles de réception…).

Situé au cœur de la ville de Tanger dans le très élégant quartier de Boubana, ce palace permettra à ses clients de bénéficier de tous les atouts touristiques de la ville, le tout à 10 minutes du centre et de la célèbre Corniche, et à seulement 20 minutes de l’aéroport. S’agissant du cadre, il est adossé à une colline boisée et niché dans l’un des plus beaux quartiers de la ville, bénéficiant du coup de vues imprenables sur toute la ville de Tanger.

Dès son ouverture, le Fairmont Tazi Palace Tanger accueillera des voyageurs de loisirs et d’affaires, souhaitant profiter d’un séjour entre amis ou en famille. Faut-il préciser qu’Accor opère actuellement 41 établissements au Maroc, sachant que 4 ouvertures sont actuellement en développement (768 clés) dans le Royaume.

