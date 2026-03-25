Houda Chafil, Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Investissement et Immobilier de CIH Bank

Le parcours de Houda Chafil s’impose comme l’illustration d’un leadership féminin ancré dans l’excellence et la structuration. Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Investissement et Immobilier de CIH Bank, elle incarne une génération de dirigeantes pour lesquelles expertise technique, vision stratégique et gouvernance responsable forment un même socle. Son itinéraire épouse les mutations de la finance marocaine et en accompagne les transformations.

Son socle académique reflète cette double exigence. Diplômée de l’École Hassania des Travaux Publics, elle complète sa formation par un MBA en Finance, Stratégie et Management à l’École des Ponts Business School. Elle renforce ensuite ses compétences en gouvernance grâce à un certificat d’administrateur délivré par l’Institut Marocain des Administrateurs. Cette combinaison entre rigueur scientifique, ingénierie financière et culture de gouvernance structure une trajectoire tournée vers la performance et l’impact.

Forte de plus de vingt-cinq années d’expérience, Houda Chafil débute sa carrière dans le secteur bancaire avant de rejoindre le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion. Au sein de cet acteur institutionnel majeur, elle occupe plusieurs fonctions stratégiques qui l’amènent à intervenir sur des dispositifs structurants pour le marché financier. Elle marque particulièrement le secteur en dirigeant Maghreb Titrisation pendant plus d’une décennie, contribuant au développement d’un outil clé de financement et de structuration des actifs.

En 2025, elle franchit une nouvelle étape en rejoignant CIH Bank en qualité de Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Investissement et Immobilier. À ce poste, elle participe activement à la transformation d’un acteur majeur du paysage bancaire marocain. Son périmètre recouvre des enjeux stratégiques : pilotage des investissements, développement immobilier, optimisation des actifs et alignement des orientations financières avec les nouvelles exigences de compétitivité et de durabilité.

Sa lecture de la place de la femme marocaine s’inscrit dans cette même logique de progression structurée. Elle considère que la femme marocaine est aujourd’hui un pilier du développement économique et social du pays. Les avancées en matière d’accès à l’éducation et aux responsabilités sont tangibles, mais l’enjeu réside désormais dans la consolidation de la présence féminine aux postes de décision. Pour elle, résilience, compétence et sens des responsabilités constituent les marqueurs d’un leadership durable. Elle souligne l’importance de la confiance en soi, du mérite et de la formation continue comme leviers pour dépasser les plafonds de verre encore existants.

Son propre parcours en offre l’illustration. Évoluer dans des univers historiquement masculins – ingénierie, finance structurée, direction bancaire – suppose d’imposer une légitimité fondée sur l’expertise et la performance. Houda Chafil a construit la sienne par la maîtrise technique et la constance stratégique, inscrivant chaque étape dans une dynamique d’impact.

Aujourd’hui, au sein de CIH Bank, son actualité est résolument tournée vers la transformation. Dans un contexte marqué par la digitalisation du secteur bancaire et par l’émergence des enjeux de financement durable, elle pilote des chantiers liés aux investissements et au développement immobilier, contribuant au renforcement de la gouvernance et à l’accélération de la croissance du groupe. Elle participe également à diffuser, au sein du comité exécutif, une culture d’excellence et de responsabilité.

En cette Journée internationale des droits des femmes, son parcours rappelle que l’égalité professionnelle se construit dans la durée. À travers l’éducation, la compétence et l’engagement, Houda Chafil démontre qu’un leadership féminin affirmé peut s’inscrire au cœur des grandes décisions financières du pays et contribuer, avec rigueur et ambition, à la structuration de son avenir économique.n