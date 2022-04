H&S Invest Holding prend le contrôle de WB Africa Group

H&S Invest Holding a annoncé ce matin la prise de contrôle de Wb Africa Group , société de droit libanais, en devenant actionnaire majoritaire à hauteur de 52% du groupe de Communication , Media et Presse qui opère dans plusieurs pays d’Afrique .

« Notre montée dans le capital de WB Africa Group nous permet de consolider les résultats financiers du groupe mais aussi de créer des synergies dans la chaîne de valeur marketing , media et digitale au-delà de notre expertise en tant qu’industriels et distributeurs de grandes marques de produits de grande consommation. Nous allons également continuer à consolider notre partenariat avec Starcom, Zénith et Spark du groupe Publicis Media ainsi que notre association avec le fond d’investissement Amethis qui détient 28% du Groupe », a déclaré Moncef Belkhayat PDG de H&S Invest holding.