Huawei investit le segment de la vente automobile

Pour la première fois de son histoire, Huawei investit le segment de l’automobile en Chine et déploie, via ses différents points de vente, un véhicule 100% électrique, à savoir le SERES SF5.

C’est en marge de la 19ème édition du Salon international de l’industrie automobile de Shanghai que Huawei a annoncé la commercialisation, au niveau de tous ses points de vente, du SF5. Un véhicule 100% électrique de type SUV qui a été développé par le constructeur automobile chinois SERES et qui bénéficie de l’apport de la technologie de Huawei.

Compte tenu des inquiétudes de nombreux clients sur la planète concernant l’autonomie de recharge des véhicules électriques, SERES et Huawei ont développé conjointement un nouveau système qui permet d’étendre, de manière sensible, l’autonomie des batteries électriques de ce modèle de véhicule. Grâce au système «Huawei DriveONE Three-in-One Electric Drive» qui gère ces batteries et en augmente l’autonomie, les utilisateurs de l’engin pourront profiter d’une plus grande flexibilité en matière de mobilité.

Concrètement, l’engin dispose d’une autonomie de 180 km en mode électrique, doublé d’une autonomie de plus de 1 000 km en mode extension d’autonomie, notamment pour les longues distances. Et le volet performance n’a pas été oublié puisque ce véhicule abat le 0 à 100 km/h en seulement 4,68 secondes ! Son châssis ultraléger en aluminium, sa suspension avant à double triangulation à quatre rotules et sa suspension arrière multibras trapézoïdale en fait un engin aux performances avérées qui distille un réel plaisir de conduite.

Par ailleurs, les solutions «HiCar de Huawei» permettent aux utilisateurs d’afficher toutes les applications qu’ils utilisent sur leur téléphone portable sur le panneau de commande central du véhicule. Ils peuvent aussi programmer leur musique ou répondre aux appels par le biais d’une commande vocale interactive qui permet aux utilisateurs de rester concentrés sur la conduite, et ce à tout moment et en tout lieu.

Le nouveau SERES SF5 est équipé d’un mode de recharge de véhicule à véhicule de secours. Il est également équipé d’une prise d’alimentation qui permet d’alimenter des cuisinières à induction, des chaînes stéréo ou d’autres équipements… Quant aux utilisateurs confrontés aux embouteillages urbains, ils n’auront plus à s’inquiéter étant donné que le SF5 est équipé du mode de conduite assistée automatique, en plus d’un système d’assistance en cas d’embouteillages, d’un régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que d’une multitude d’autres fonctionnalités de confort et de sécurité.