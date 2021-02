Hub Africa lance le « Small business act for Africa »

Hub Africa, la plateforme des entrepreneurs et des investisseurs en Afrique et Empower african business opportunities ont récemment présenté leur initiative baptisée « Small business act for Africa ». Il s’agit d’un projet qui, dans la foulée de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale), vise à soutenir l’entrepreneuriat en Afrique.

Selon ses initiateurs, cette initiative s’inscrit en droite ligne des actions entreprises par HUB AFRICA qui ne ménage aucun effort depuis sa création pour contribuer à l’essor des petites et moyennes entreprises et de l’entrepreneuriat. En clair, le Small business act for Africa vise, entre autres, à garantir aux petites entreprises une « juste proportion » de contrats gouvernementaux et de ventes de biens excédentaires.

« C’est un puissant levier, un tremplin pour faciliter l’accès des TPE-PME aux marchés publics et permet de remplir leur carnet de commandes », précise Zakaria Fahim, Fondateur et Président HUB AFRICA, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une proposition pour permettre aux TPME africaines de surmonter l’impact de la crise du COVID-19 et de se projeter dans l’après-COVID. Ses missions sont, entre autres, d’assurer la transition vers le formel de 80% des activités qui restent informelles dans nombre d’économies africaines, via le véhicule de l’Auto-Entrepreneur, de rendre la TPE-PME performante et compétitive dans le moyen terme.

Il s’agit aussi de réserver une part et simplifier l’accès à la commande publique en dématérialisant et généralisant une démarche « Marché public simplifié », de réduire les problèmes de trésorerie par des avances pouvant aller de 30 % à 50 % du montant total de la commande, ou encore de soutenir le développement des startups et de l’innovation en s’engageant à consacrer un minimum de 2 % de la commande publique régionale à l’achat innovant. Notons que le Small business act for Africa est adopté par un certain nombre de pays européens et africains, dont la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Maroc.