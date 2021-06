Hubert Védrine : « Les Marocains ont été malins en profitant de la période entre Trump et Biden »

Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, et ancien Secrétaire général de l’Élysée sous François Mitterrand commente les sujets chauds de l’actualité marocaine dans une interview accordée récemment à notre confrère Le Desk.ma.

D’entrée, il estime que « les positions marocaines sont mal expliquées ». A la question de savoir pourquoi l’Europe n’a jamais fait évoluer ses positions sur le Sahara, contrairement aux Etats-Unis qui ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara en décembre dernier, sous la houlette de l’Administration Trump, Hubert Védrine fait observer que c’est parce que l’Europe n’a pas de vraie politique étrangère et que sa position n’a pas évolué sur ce sujet. « Chaque pays d’Europe considère que c’est un sujet et aucun, je pense, n’estime avoir intérêt à clarifier sa position », explique-t-il.

« Les Marocains ont été malins en profitant de la période entre Trump et Biden et en faisant un geste envers Israël, ce qui n’est pas une révolution non plus puisque le Maroc avait eu des relations avec Israël avant qu’elles ne soient suspendues, tout en rappelant le droit des Palestiniens. C’est pour ça que c’était bien joué », poursuit Hubert Védrine. Cependant, il estime que cela ne va pas pousser les pays européens à revoir leur position.

Quant à la résolution du Parlement européen adoptée contre le Maroc, le condamnant à mettre un terme à sa pression sur son voisin européen (Espagne), Hubert Védrine estime qu’il « faudrait savoir qui a inspiré le texte, qui a rédigé le texte, qui a voté pour et qui a voté contre ». « La plupart des eurodéputés qui ont voté ne connaissent rien au sujet, agissant par solidarité avec l’Espagne par principe. Par ailleurs, est-ce que le Maroc fait le mieux possible pour faire connaître ses positions ? J’aime beaucoup le Maroc, comme tout le monde le sait, mais je trouve que les positions marocaines ne sont pas bien connues, pas bien expliquées », note Hubert Védrine.

« Quel est le contenu de la fameuse autonomie ? Ce n’est pas connu, même pour un parlementaire européen pas spécialement hostile au Maroc. Sur la question du flux migratoire, le Maroc est surtout un pays de transit, même s’il reste relativement un pays de départ, mais ce n’est pas expliqué. Je ne dis pas que l’Espagne a raison. L’Espagne a bien travaillé son dossier et la solidarité a joué. Ajoutez à cela que le Parlement européen n’est pas un lieu de rationalité », analyse Hubert Védrine.

Pour lui, cette résolution n’a pas de poids. Toutefois, il estime que c’est un signal que le Maroc devrait prendre au sérieux pour mieux maîtriser sa communication à l’adresse de l’opinion internationale, y compris l’opinion espagnole. « Par exemple sur la question de l’hospitalisation du chef du Polisario, pourquoi le Maroc est-il en colère ? Parce qu’on met un gars dans un hôpital, se disent les gens. Ils trouvent cela cruel, ils ne comprennent pas. C’est pourquoi le Maroc doit bien expliquer ses positions » analyse Hubert Védrine.