Huile de table. Nourredine Zine rachète le fabricant saoudien de la marque Afia

Son groupe est aujourd’hui parmi ceux qui montent au Maroc. En effet, il ne se passe pratiquement pas d’année sans que Zine Capital Invest SA ajoute une corde à son arc. Opérant jusque-là dans plusieurs domaines, notamment le thé, le sucre, les pâtes alimentaires, le couscous, les engrais, la céréaliculture, les aliments de bétail, les couches bébé, la distribution, la logistique, l’immobilier…, Noureddine Zine, le PDG et fondateur de Zine Capital Invest vient de prendre le contrôle exclusif de la société « Savola Morocco SA », fabricant de la marque d’huile de table Afia et filiale du groupe saoudien éponyme, à travers l’acquisition de 100% de son capital social. La finalisation de cette opération est soumise à l’obtention de l’autorisation réglementaire requise du Conseil de la concurrence qui vient d’être saisi dans ce sens par Zine Capital Invest.

Installée dans le Royaume en 2004, Savola avait cumulé des pertes au courant de ses six premières années, ce qui l’avait poussé à chercher en 2010 à chercher de potentiels repreneurs mais les deux grands opérateurs du secteur, en l’occurrence Lesieur Cristal et Belhassan (Huileries du Souss), qui détiennent 80% du marché, n’étaient pas intéressés. En avril denier également, avec la flambée des cours de la matière première (maïs, soja et palme), qui est importée à 98% au Maroc, entrainant la hausse des prix de l’huile de table, la filiale marocaine du groupe saoudien avait été contrainte à arrêter de produire temporairement à cause du renchérissement des coûts de production.

Quoi qu’il en soit, Nourredine Zine semble faire une bonne affaire en reprenant un acteur qui malgré tout contrôle 10% du marché national de l’huile de table. L’entrepreneur autodidacte connait bien la marque du fabricant d’huile de table qu’il distribuait déjà dans plusieurs zones et circuits (gros et détail). C’est dire que Zine Capital Invest inscrit cette acquisition dans le cadre de la diversification de son pôle production. Le groupe qui s’est développé jusque-là dans la discrétion, a en effet de nombreuses activités dans plusieurs domaines qui sont complémentaires ou connexes.

Il faut dire que Nourreddine Zine a commencé dès son très jeune âge comme apprenti avec son père qui faisait les souks de Doukkala avant de se lancer tout seul à l’âge de 9 ans. Nous sommes en 1979, il rallie Casablanca où il se lance dans le négoce de produits de forte consommation. Trois ans plus tard, il fréquente lui aussi les souks du Maroc pour revendre les produits qu’il achetait à Casablanca. En 1986, il se lance dans le négoce du sucre, du thé et du riz à Derb Omar (Rue El Melh). En 1990, il entame l’activité de la distribution du sucre qu’il poursuit d’ailleurs jusqu’à ce jour. Mais, en 2002, il finira par se rendre à l’évidence qu’il ne pouvait pas rester indéfiniment dans le négoce et c’est là qu’il a alors acheté un dépôt à Lissasfa pour se lancer dans la distribution pour le compte d’autres entreprises industrielles en commençant par les produits alimentaires du groupe Tria (notamment la farine). Par la suite, il gagne la confiance de grandes sociétés comme Unilever, Savola et Bimo qui lui ont confié la distribution de leurs produits dans plusieurs zones et circuits.

En 2008, il s’ouvre la porte de la production en rachetant une minoterie avec une capacité de 200 t/jour. Peu de temps après, la demande de ses clients est telle qu’il a dû rapidement réaliser une deuxième minoterie pour arriver à une capacité totale de 600 t/jour. Misant toujours sur l’agroindustrie, Nourredine Zine lance ensuite une usine de production de pâtes longues (spaghetti) à Had Soualem, dans la région de Casablanca. L’unité qui a nécessité un investissement de 28 millions de DH, a une capacité de production de 20.000 tonnes par an.

Aujourd’hui, le groupe Zine réalise un chiffre d’affaires de près de 6 milliards de DH.