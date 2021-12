Huiles de table. Les recommandations du Conseil de la concurrence pour l’amélioration du fonctionnement concurrentiel du marché

Le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, appelle à un assouplissement des mécanismes de couverture de risque pour les opérateurs du marché national des huiles de table afin d’améliorer le fonctionnement concurrentiel de ce marché. « Le Conseil recommande que les instruments qui permettent aux opérateurs de mieux couvrir le risque concernant les fluctuations des matières premières soient davantage assouplis », a assuré Ahmed Rahhou en marge d’une sortie médiatique, à l’occasion de la publication d’un avis relatif à « l’examen du respect des règles d’une concurrence libre et loyale par les producteurs et importateurs des huiles de table suite aux augmentations des prix de vente constatées sur le marché national ».

Le président du Conseil de la concurrence a rappelé que ces règles sont établies par l’Office des changes, et a préconisé davantage de souplesse pour l’utilisation de ces instruments financiers à même de couvrir les fluctuations de prix. Il a, en outre, appelé à l’augmentation des capacités de stockage national pour baisser le coût des matières premières et, par ricochet, faire diminuer le prix de vente final de l’huile de table.

Lire aussi | Fondation CDG. 200 micro-projets primés pour un total de 2,7 millions de DH

« Nous considérons qu’un stock d’un mois peut présenter un risque, parce que si, à un moment donné, un bateau de transport de l’huile n’arrive pas, on risque d’être en rupture. Nous incitons les autorités publiques à continuer l’effort de soutien à cette filière surtout maintenant, vu le niveau des prix », a-t-il fait remarquer. Le Conseil appelle aussi à soutenir l’amont de la filière relatif à la production locale de graines oléagineuses pour produire des huiles.