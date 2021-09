Hybrides rechargeables. Mercedes entend délaisser le segment

C’est acté ! Mercedes-Benz va cesser ses investissements dans le segment des véhicules hybrides rechargeables, l’objectif étant de se consacrer à moyen et à long terme sur le tout électrique. Il faut dire que de nombreux constructeurs automobiles ont d’ores et déjà annoncé à l’horizon 2040 la fin des ventes de leur gamme de véhicules thermiques, y compris hybrides.

Les hybrides rechargeables ne sont plus en odeur de sainteté chez Mercedes. À l’occasion du dernier Salon automobile de Munich, la firme à l’étoile a annoncé ne plus investir sur cette technologie, jugée à la fois trop complexe et trop coûteuse.

Toujours est-il que l’hybride rechargeable ne disparaitra pas tout de suite du catalogue de Mercedes. Disponible sur la plupart des modèles commercialisés par le constructeur allemand, elle devrait venir animer une future déclinaison sportive estampillée AMG qui délivrera la bagatelle de 843 chevaux.

Faut-il souligner que les dernières annonces du constructeur allemand se sont largement focalisées sur l’extension de la gamme EQ (Electric Quotient). Outre la présentation en première mondiale de la nouvelle Mercedes EQE, la marque a dévoilé également le futur Classe G 100% électrique via le concept EQG, mais aussi le Maybach EQS, la variante SUV de la EQS.