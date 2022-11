Hydrogène. H2Pro et Gaia Energy signent un un protocole d’accord

La société israélienne d’ hydrogène H2Pro et le développeur marocain d’énergies renouvelables Gaia Energy ont signé, mardi, un accord stratégique pour la fourniture d’hydrogène vert en marge de la conférence sur le climat COP27 des Nations-unies tenue en Égypte, rapporte Times of Israel. En vertu de l’accord, Gaia utilisera une gamme de technologies d’électrolyseurs pour un projet de démonstration au Maroc, tout en utilisant la technologie de H2Pro qui est actuellement développée par Gaia.

Evalué à « des centaines de millions de dollars, voire plus », cet accord, signé à Sharm El Sheikh, en marge de la COP 27, consiste à ce que H2Pro produise des électrolyseurs à hydrogène développés par Technion à « l’échelle du gigawatt ».

L’énergie hydrogène est récoltée en séparant et en réunissant les éléments qui composent l’eau grâce à un processus qui utilise l’électrolyse. L’hydrogène est vert lorsque l’énergie utilisée pour alimenter les électrolyseurs provient de sources renouvelables.

H2Pro est la branche commerciale d’une innovation développée par le Grand Technion Energy Program du Technion – Israel Institute of Technology à Haïfa, dans le nord d’Israël. L’entreprise sépare l’hydrogène de l’oxygène en plusieurs étapes dans une technique qui utilise l’électricité de manière plus efficace.

Son partenaire marocain, Gaia Energy, est un leader dans le domaine des énergies renouvelables, travaillant avec de grands services publics, des opérateurs de réseaux nationaux et des gouvernements pour aider à alimenter l’Afrique en énergies renouvelables. Il dispose de six gigawatts de projets en cours de développement et prévoit sept autres projets d’une capacité totale de 40 gigawatts à travers le continent.

Le fondateur et PDG de Gaia Energy, Moundir Zniber, a déclaré au Times of Israel que le Maroc disposait de vastes étendues de territoire pour une production d’énergie à grande échelle alimentée principalement par des éoliennes et des panneaux solaires photovoltaïques.