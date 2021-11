Hyundai Accent. Elle s’est refait une beauté

Du nouveau chez Hyundai Maroc qui vient fraîchement de dévoiler dans ses showrooms la déclinaison restylée de l’Accent. Une berline compacte dont la notoriété ne se dément pas dans le Royaume, tant auprès des particuliers que des professionnels, et qui devrait poursuivre, sinon accroître son succès compte tenu de ses nouveaux atouts.

Dans la continuité des nouveaux lancements qui sont venus ponctuer l’exercice commercial de Hyundai Maroc durant l’année en cours, la version facelift devrait elle aussi séduire son monde. Pour y parvenir, l’engin voit son design extérieur évoluer avec l’apparition d’une nouvelle grille plus attrayante. Le bouclier avant a lui aussi été redessiné tout comme la découpe des feux qui se dotent d’une signature lumineuse Full LED ainsi qu’un allumage automatique des phares et de feux antibrouillard AV/AR (disponibles selon les finitions).

Même le bouclier arrière n’a pas été oublié, se voulant plus expressif et incluant de fausses entrées d’air sur le côté afin de dynamiser son caractère. La signature lumineuse arrière aux nouveaux motifs disponibles en Full LED (selon les finitions) valorise un peu plus ces nouvelles formes. À noter l’introduction du toit ouvrant sur la finition supérieure, ce dernier contribuant à l’aspect agréable du confort à bord.

L’habitacle joue la carte de la modernité, en plus d’une touche de sobriété et de simplicité. Dans le détail, l’aménagement intérieur se voit doté de matériaux qualitatifs doux au toucher. Le large tableau de bord reçoit un nouvel écran tactile doté d’une connectivité Bluetooth et d’une compatibilité Android Auto/Apple CarPlay. Point fort des modèles Accent, l’espace habitable qui permet d’accueillir confortablement les occupants, notamment ceux assis aux places arrière qui bénéficieront d’une bonne garde au toit et d’un espace correct aux jambes, même pour les grands gabarits.

De nombreux équipements de confort viennent agrémenter le quotidien des occupants, dont l’ouverture automatique à distance (Smart Key) ainsi que le bouton de démarrage Start et un coffre intelligent. L’engin offre également deux ports de chargement USB et ports auxiliaires supplémentaires, ainsi qu’une caméra de recul pour un stationnement plus pratique.

Sous le capot, on retrouve un 1,5 diesel délivrant 115 chevaux, un bloc qui se voit animé au choix par une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou automatique à six rapports également. Tarif d’attaque de cette Accent facelift : 164 000 DH. À noter que cette dernière bénéficie d’une offre spécifique de lancement taillée sur mesure par l’importateur de la marque, se voyant proposée à partir de 966 DH par mois avec un crédit 0%.