Hyundai i30 : sous le signe du renouveau

Les nouveautés s’enchaînent sans discontinuer chez Global Engines, l’importateur attitré de Hyundai dans le Royaume. Après le SUV Creta, c’est au tour de la nouvelle i30 de venir agrémenter l’ensemble des showrooms de la marque sud-coréenne. Une compacte qui s’est refait une beauté pour l’année en cours.

Concrètement, sondesign qui a été renouvelé reprend à son compte la nouvelle charte stylistique de la marque baptisée «Sensuous Sportiness». Dans le détail, la calandre a été élargie, intégrant un motif 3D. Même constat au niveau projecteurs avant inédits et à LED, idem pour les feux de jour à LED en V qui complètent le design de la face avant. Plus aérodynamique que son prédécesseur, le bouclier arrière a été crayonné de nouveau ; de même que les feux arrière à LED sont plus originaux. À noter l’apparition de nouvelles jantes en alliage du plus bel effet de 16 ou 17 pouces au choix, dont les motifs ne passent vraiment pas inaperçus.

L’habitacle n’a pas été oublié lui aussi, les designers ayant capitalisé notamment sur le confort, l’ergonomie et l’habitabilité. Ils ont pris soin d’adjoindre une panoplie d’options high-tech qui rendent la conduite et la vie à bord plus agréable au quotidien. Dans le détail, l’engin intègre des équipements de connectivité à la pointe de la technologie, dont une nouvelle instrumentation TFT LCD et un original écran tactile de 8 pouces multimédia pour le système de navigation, compatible avec Android Auto et Apple Car Play. Pratique, la nouvelle i30 dispose d’un système de charge sans fil pour smartphone.

Sous le capot, on retrouve un moteur diesel 1,6 litre DTCI de 134 chevaux couplé au choix avec une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à double embrayage et à 7 rapports (DCT). La grille tarifaire de l’i30 débute à partir de 214 900 DH.