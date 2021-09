Hyundai. Tous les nouveaux modèles commerciaux désormais électriques et à hydrogène dès 2028

Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor Co. a annoncé récemment que tous ses nouveaux véhicules commerciaux disposeraient d’une version électrique et d’une autre à pile à combustible à hydrogène à partir de 2028.

Le géant automobile sud-coréen, qui cherche à obtenir le statut de leader sur le marché des véhicules à hydrogène, projette de transformer sa gamme de véhicules commerciaux avec des modèles entièrement électriques ou à pile à hydrogène.

«Un système à hydrogène sera disponible progressivement sur tous les camions, autobus et autres véhicules commerciaux de Hyundai d’ici 2028. Certains modèles à hydrogène seront également disponibles en versions purement électriques», a indiqué un porte-parole du constructeur.

En plus des véhicules, le constructeur automobile sud-coréen explorera de nouvelles opportunités commerciales en appliquant des systèmes de pile à combustible à hydrogène non seulement sur d’autres solutions de mobilité, comme des trains, navires et appareils de mobilité aérienne urbaine, mais aussi dans des maisons, buildings et usines, selon le patron du groupe Hyundai Motor, Chung Euisun.

Par ailleurs, cette décision est conforme à la feuille de route du constructeur automobile sud-coréen qui entend augmenter le ratio de ses véhicules électrifiés à 80% d’ici 2040 dans son volume de ventes mondiales. A noter que les modèles entièrement électriques et à hydrogène représentent actuellement seulement 1,5% des ventes mondiales de Hyundai. Ce dernier entend d’ailleurs augmenter le ratio à 30% d’ici 2030.