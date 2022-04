Iberia lance cet été six nouvelles routes vers le Maroc

Pour l’été 2022, la compagnie aérienne nationale espagnole avait annoncé un retour à 85 % des capacités de 2019, avant la pandémie de Covid-19. Ça sera le cas. Vers le Maroc, Iberia a mis en ligne depuis l’Espagne de nouvelles saisonnières avec trois nouveautés pour Nador et trois autres pour Casablanca, Tanger et Tétouan, selon Air Journal.

La compagnie aérienne nationale espagnole vient de dévoiler son programme estival. Iberia lancera cet été six nouvelles liaisons au départ de l’Espagne vers le Maroc, desservant Nador, Casablanca, Tanger et Tétouan.

Ainsi, l’aéroport de Nador accueillera trois nouvelles routes : depuis Alicante-Elche du 25 juillet au 1er septembre sans concurrence (2 vols par semaine), depuis Palma de Majorque-Son Sant Joan du 25 juillet au 1er septembre (2 vols face à Air Arabia Maroc et Air Europa), et dès le 1er juin au départ de Malaga-Costa del Sol (2 vols face à Air Arabia Maroc, Royal Air Maroc et Ryanair).

Malaga sera également reliée par la compagnie aérienne nationale espagnole à Casablanca-Mohammed V à compter du 1er juin et pour la première fois depuis 2010, les quatre rotations hebdomadaires faisant face à celles d’Air Arabia Maroc et de Royal Air Maroc (RAM).

L’aéroport de Tanger-Ibn Battouta aura droit à deux vols par semaine du 3 juin au 2 septembre ; en concurrence avec la RAM et Ryanair, et enfin Tétouan-Sana Ramel sera desservi depuis Malaga du 4 juin au 3 septembre deux fois par semaine face à la seule Ryanair.