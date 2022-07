IKEA ouvre son nouveau Pop-Up le 9 juillet au nord du Maroc

Faisant partie d’une série de Pop-Ups qui seront ouverts par la suite à travers le pays, IKEA Pop-Up Cabo s’installe dans la zone commerciale développée par Tanger Med Zones, se situant entre Tétouan et Mdiq sur la route de Cabo Negro et mitoyen du futur magasin. Il se déploie sur une superficie de 1.300 m2, et permettra dès à présent de placer l’enseigne IKEA au plus près des habitants de la région Nord, et de leur fournir une sélection de solutions pour l’aménagement de leurs lieux de vie et l’amélioration de leur quotidien, tout en profitant des meilleures promotions.

Le Pop-Up se compose d’un espace d’exposition des meubles mettant en scène une multitude d’idées et d’inspirations pour l’aménagement intérieur et extérieur, d’un espace libre-service offrant un grand choix d’articles ménagers et décoratifs, ainsi que d’une cafétéria et d’une zone proposant des produits d’épicerie suédoise. Des collaborateurs passionnés et à l’écoute ont pour mission d’accompagner les clients et de les inspirer grâce à des idées d’ameublement et de décoration répondant à leurs besoins et contraintes, ainsi que différentes manières de les réaliser. En plus de la sélection d’articles exposés dans le Pop-Up, les clients auront accès à l’intégralité des produits IKEA via des solutions numériques proposées par les collaborateurs. Ils auront ainsi la possibilité aussi bien de faire leurs achats sur place que d’être livrés à domicile.

De plus, l’ouverture de IKEA Pop-Up Cabo sera accompagnée des plus grands soldes allant jusqu’à 70% de réduction, valables jusqu’au 12 juillet. Les clients profiteront également de la livraison et montage gratuits, et une carte cadeau de 10% sur tout achat à partir de 500 Dh utilisable à l’ouverture du magasin IKEA Cabo.