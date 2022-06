Il faut en finir ! [Par Jamal Berraoui]

Monsieur Omar Hilal est un responsable officiel, s’il traite ce peu de femme comme disait Nizar Kabbani «d’agent rétribué de l’Algérie» publiquement et es-qualité, c’est que l’Etat a les moyens de prouver cette accusation. Or, elle tombe sous le coup de la loi, l’intelligence avec des puissances étrangères, en plus avec l’ennemi dans une situation de guerre, est sévèrement puni au Maroc comme ailleurs. C’est en cela qu’il y a un problème d’Etat de droit. On ne peut pas ne pas poursuivre un individu que l’Etat accuse d’un abject délit aux yeux de la loi.

Lire aussi | Rabat l’Africaine [Par Jamal Berraoui]

On a déjà vécu cela avec Aminatou Haidar et auparavant avec Tamek and Co. C’est une distorsion où les choix politiques prennent clairement le dessus sur la loi. Cette tolérance est antagoniste à l’Etat de droit dont le principe de base est que la règle de droit s’applique à tous, sans distinction.

L’on peut discuter de la pertinence politique d’une attitude qui vise à dégonfler les effets voulus par ces agents ou leurs commanditaires. Le Maroc démontre chaque jour qu’il n’y a pas d’atteinte des droits de l’homme spécifique au Sahara. Mais on ne peut se résoudre à une aussi flagrante entorse à l’Etat de droit et à ses principes. La loi, toute la loi et rien que la loi doit s’appliquer sur tout le territoire national et à tous. Cette permission de trahir sans vergogne doit cesser.