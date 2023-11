Il pleut aujourd’hui au Maroc, températures en chute, notamment dans l’Atlas !

– Pluies ou averses avec risque d’orage sur Abda, Doukkala, la Chaouia et les plateaux de phosphates.

– Faibles pluies éparses sur la région de Tanger, le Loukkos, le Rif, Oulmes, le Saiss, le Moyen Atlas et les plaines atlantiques entre El Jadida et Kénitra.

– Formations brumeuses locales près des côtes centre et sur le nord des provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur le sud-est avec des chasse-poussières locales.

– Températures minimales de l’ordre de 07/13°c sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 16/21°c sur les provinces sahariennes et de 13/18°c sur le reste du territoire.

– Températures maximales en baisse sur les régions nord et l’Oriental et en hausse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Dakhla, agitée à forte entre Mehdia et Cap Sim, et agitée ailleurs.