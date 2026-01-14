Imane Belmaati: «Souvent, c’est la tempête qui révèle le leader en nous»

Imane Belmaati dévoile Empreintes de Leadership, un ouvrage pour repenser le monde à travers le prisme du leadership. Docteure en management et experte en stratégies d’impact, elle y propose une réflexion profonde sur le leadership à l’heure des mutations sociales, économiques et générationnelles. Nourri d’un parcours d’engagements nationaux et internationaux, le livre plaide pour un leadership vécu, plus humain et aligné, fondé sur la transmission, la résilience et la quête de sens, notamment auprès des jeunes et des femmes appelés à façonner l’avenir.

Challenge : Pourquoi avoir écrit ce livre, et pourquoi ce titre Empreintes de Leadership ?

Imane Belmaati : Ce livre est né d’un besoin intime : celui de transmettre et de partager, notamment avec les jeunes. Lorsque j’ai commencé à l’écrire, ce n’était pas pour raconter un parcours, mais pour évoquer des repères, des expériences, des forces, et aussi des doutes et des vérités découverts justement en avançant. J’ai choisi le mot « empreintes » parce qu’il traduit une vision authentique du leadership : on ne retient pas les titres, on retient les traces humaines que l’on laisse derrière soi. Une parole qui a soutenu, un acte qui a inspiré, une décision qui a transformé et qui a servi autrui.

Challenge : Votre parcours est riche et varié, à la croisée des sphères privées, publiques et internationales. Comment l’avez-vous vécu ?

I.B : Comme une succession d’apprentissages. La finance m’a appris l’exigence. Le développement social m’a appris l’écoute des réalités humaines. Le service public m’a appris le sens de la responsabilité. L’international m’a ouverte à la diversité des regards. Rien n’a été évident, rien n’a été prévu, mais tout a eu un sens, et chaque étape a renforcé mon attachement au Maroc, à l’Afrique, ainsi que mon engagement pour continuer à servir mon pays et mon continent.

Challenge : Vous évoquez cinq formes de leadership. Pourquoi les partager aujourd’hui ?

I.B : Le leadership a souvent été présenté à travers des définitions ou des modèles. Or, je pense qu’il ne se limite pas à une ou plusieurs théories : c’est davantage un vécu, construit et propre à chacun d’entre nous. Un chemin qui évolue avec l’âge, les rencontres, les responsabilités et les épreuves. J’ai souhaité mener un exercice différent pour rapprocher le concept des jeunes, en croisant des repères conceptuels à un parcours personnel, mais surtout aux témoignages de leaders de divers horizons. Cet exercice a permis de révéler l’existence de plusieurs leaderships : celui que l’on reçoit de sa famille ; celui que l’on apprend des engagements collectifs ; celui que l’on exerce en transformant ; celui que l’on développe dans la résilience ; et celui que l’on incarne lorsque l’être et l’action finissent par s’aligner.

L’objectif était de permettre à chacun de se reconnaître, et surtout de se projeter dans au moins l’un de ces chemins pour construire sa propre trajectoire de leadership, quel que soit son âge, quel que soit son genre, quel que soit son environnement.

Challenge : Le livre parle aussi de jeunesse, de mutations et de nouveaux défis. Pourquoi cet angle ?

I.B : Parce que les jeunes évoluent dans un monde plus rapide, plus complexe, plus connecté et plus exigeant. Cette génération cherche du sens, de la cohérence, de l’authenticité.

Ils n’attendent pas un leadership parfait : ils attendent un leadership vrai et veulent être acteurs des mutations. Je crois profondément en leur potentiel, et il était tout à fait naturel de les placer au cœur du livre.

Challenge : Vos responsabilités internationales ont marqué votre parcours. Qu’en retenez-vous humainement ?

I.B : J’en retiens une immense humilité. Quand on représente son pays, surtout sur des thématiques d’inclusion, on mesure l’importance d’écouter avant de proposer, de comprendre avant d’agir, de co-construire plutôt que d’imposer. Ces responsabilités m’ont aussi confirmé une conviction : l’Afrique doit être reconnue pour ce qu’elle apporte au monde. C’est pour cela que j’ai souhaité une postface signée par une grande figure africaine, le président de l’Association des services publics d’emploi africains, afin d’ancrer le livre dans une dimension continentale et de l’enrichir par une résonance africaine.

Challenge : Vous évoquez aussi les moments difficiles. Pourquoi les avoir inclus ?

I.B : Parce que les épreuves font partie du chemin. Elles nous enseignent souvent plus que les victoires. La résilience, ce n’est pas « tenir bon », c’est se relever autrement. Je veux que celles et ceux qui traversent des tempêtes sachent qu’on peut se reconstruire, puisque souvent, c’est la tempête qui révèle le leader en nous. On ne choisit pas les tempêtes que la vie met sur notre chemin, mais on peut choisir la manière de les traverser.

Challenge : Vous portez aujourd’hui une initiative panafricaine pour l’impact. Quelle en est la philosophie ?

I.B : C’est un prolongement naturel de mon parcours. Je voulais un espace où l’analyse rencontre l’action, où l’on ne se contente pas d’observer et de formuler des recommandations, mais où l’on agit concrètement. Une plateforme d’impact est un projet qui répond justement à cette ambition : l’objectif est de contribuer, humblement mais efficacement, à libérer le potentiel des jeunes, à soutenir les femmes en situation de vulnérabilité et à promouvoir la durabilité en co-construisant des solutions réelles avec plusieurs acteurs.

Challenge : À qui s’adresse votre livre ? Et que souhaitez-vous que les lecteurs ressentent ?

I.B : Mon livre s’adresse d’abord aux jeunes, qui doutent parfois de leur potentiel et de leur avenir, pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls pour avancer et qu’ils y arriveront justement en construisant leur propre trajectoire de futurs leaders. Il s’adresse également aux femmes, surtout celles qui portent beaucoup et reçoivent peu. Ce livre est pour elles, pour leur force tranquille et leur persévérance, qui finiront par les mener à leurs ambitions, qu’elles soient tues, enfouies, criées ou assumées. Empreintes de Leadership s’adresse enfin aux décideurs, qui peuvent ouvrir ou créer des portes à tous ceux qui aspirent à avancer avec sens. Si le lecteur referme le livre avec une seule envie : avancer. Même d’un pas. Même petit. Si le livre éclaire, rassure ou inspire, alors il a rempli sa mission.

Challenge : Quels sont vos prochains projets ?

I.B : Le livre n’est que le début d’une aventure. Il a permis de lancer de nouveaux projets structurants à travers une plateforme numérique dédiée à deux initiatives : Empreintes de Leadership Awards, pour célébrer et valoriser des parcours inspirants ; et Empreintes de Leadership Podcast, un espace de dialogue authentique avec des leaders de divers horizons. Ces projets prolongeront l’esprit du livre pour transmettre, inspirer, agir et laisser des empreintes durables.

Challenge : Vous venez de recevoir le prix du Top 100 Women Leaders in Africa en 2025, dans le cadre de l’Africa Women Leaders Summit & Awards. Que représente pour vous cette reconnaissance en tant que femme marocaine et africaine ?

I.B : L’année 2025 a été exceptionnelle par ses projets à forte portée sociale, par la force d’un engagement constant au service de l’intérêt général, par des représentations sur la scène internationale, mais aussi par des défis et des épreuves de résilience. Je clôture donc l’année avec cette reconnaissance avec beaucoup d’humilité, de lucidité et surtout de volonté pour poursuivre ce chemin, continuer à impacter à mon échelle et mobiliser mon énergie et mon réseau autour de dynamiques durables, inclusives et porteuses d’avenir, orientées encore et toujours vers l’impact et l’engagement social et sociétal pour la jeunesse et le soutien de la vulnérabilité. Mais ce chemin a été possible grâce à celles et ceux qui marchent à mes côtés, qui soutiennent sans limites et sans attendre de retour, avec conviction et détermination. Ceux qui croient profondément en la force de l’engagement collectif : ce prix est aussi le leur.