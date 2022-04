Imane Hanaty : « Le RPting est conçu pour accompagner le décideur de la PME familiale à augmenter sa compétitivité »  

Après une expérience de 20 ans dans le secteur des médias et de la communication en Europe, Imane Hanaty, consultante RP et créatrice du RPting, s’inspire du courant de pensée américain de l’école de Palo Alto pour créer une nouvelle méthode de communication spécifique pour le secteur de l’industrie et de la PME familiale : le RPting.

Imane Hanaty: Le RPting est une nouvelle discipline conçue pour accompagner le décideur de la PME familiale à augmenter sa compétitivité grâce à la combinaison de trois domaines : «le Marketing / le Consulting / le Personal Branding». C’est un concept nouveau et une association unique pour soutenir l’industriel à promouvoir son entreprise et servir ses intérêts politiques et économiques pendant et après la pandémie.

Après deux ans d’une crise mémorielle, le constat est indéniable que le métier de RP, a fortement fait évoluer l’écosystème du secteur de la «com’». Il nous a fallu nous réinventer pour minimiser l’impact de la crise sur nos clients et nous redimensionner intellectuellement face à l’effet papillon de 2019. Aujourd’hui encore plus qu’hier, communiquer c’est l’art d’exister, communiquer c’est l’art d’informer, communiquer c’est l’art de persuader.

En théorie, l’ensemble des appareillages mis à notre disposition pour accompagner un décideur surtout dans l’industrie, sont pléthoriques. En pratique, il y a des limites béantes car la stratégie de communication pour une grande multinationale ne sera pas la même que celle d’une ETI ou d’une TPE par exemple. Le RPting a été pensé comme un outil exclusivement au service de la compétitivité d’une structure désireuse de (re) bâtir une notoriété durable et de (re) devenir une référence dans son secteur.

Depuis 20 ans, les RP ont évolué intrinsèquement en s’adaptant aux conjonctures économiques et politiques. La notion de «Relations Personnelles» (ou Réseau Personnalisé) a pris une place prépondérante dans le business: on ne peut plus faire sans. Aujourd’hui, la fusion des «3 RP» (relations presse + relations publiques + relations personnelles sur les réseaux sociaux) devient donc un concept de communication essentiel et indispensable.

Challenge : Comment le RPting peut-il servir les décideurs pour une meilleure compétitivité ?

Le «Marketing» combiné au «Consulting» associé au «Personal Branding», donnent la formule magique à tout décideur de «booster» son image et donc implicitement son business. Ne plus dissocier les trois matières devient donc une évidence pour tout stratège en communication. Les frontières entre ces trois pratiques sont poreuses nonobstant, les trois matières compilées les unes aux autres sont la garantie de la présence intelligible du dirigeant de PME, virtuellement et socialement parlant. Il devient donc V.C.P, visible, crédible et performant.

Le marketing de Soi, le Personal Branding mais aussi le consulting, le Lobbying sont aujourd’hui, bien plus que des «must have» pour le décideur s’il veut se démarquer, informer, rassurer et séduire son audience, ses actionnaires, ses futurs clients et ses employés en interne. La communication «ordinaire» constitue un exercice délicat. Elle est source de nombreuses erreurs pour les sociétés et leurs dirigeants. Lorsque nous parlons «communication» nous induisons une démarche pédagogique, des connaissances précises, des fondamentaux; cependant, toutes interférences médiatiques donc, économico-politiques propulsent les RP en première ligne car c’est la cellule RP qui lance l’assaut.

Les aspects techniques ne doivent pas cacher l’essentiel : la communication a pour objet de faire passer un message dans un but très précis. L’idée erronée est que l’on communique bien parce qu’on dispose de moyens sophistiqués, c’est faux. Aujourd’hui, l’essentiel est d’avoir une vision et de la traduire en action et faire du business dans un climat d’affaires choisi et non plus subi.

Challenge : Une stratégie digitale est aujourd’hui incontournable pour la réussite d’une PME ?

La PME s’est appropriée le digital pour améliorer ses performances, car elle est consciente de l’apport du digital à sa réussite. Le digital fait désormais partie prenante de notre quotidien que nous le voulions ou non. Oui, le client est roi et il le restera mais c’est Google le maître du monde dorénavant. L’omnipotence de ce moteur de recherche en est devenue effrayante. Aujourd’hui, c’est l’alpha et l’oméga : tout le monde se «googlise» ou «googlise l’autre» avant une rencontre, une interview, un rendez-vous d’affaires.

Tout bon consultant doit anticiper et s’adapter aux aléas des besoins en communication digitale de la PME. Cette démarche essentiellement de Inbound Marketing s’associe à du Consulting pour communiquer sur l’être et sur le paraître, avec le Personal Branding comme faire-valoir. Ici, le but étant de concevoir la meilleure empreinte digitale pour la PME, ou tout du moins de «toiletter» celle-ci le cas échéant.

Challenge : Pourquoi créer un accompagnement spécifique pour les décideurs de l’industrie de la PME familiale ?

Le RPting est une matrice de travail simple, adaptée et à taille «humaine» pour les industriels dans la PME familiale, afin de les accompagner à valoriser leurs atouts majeurs comme moteur de prospérité économique. Une méfiance persiste entre le monde de la petite et moyenne entreprise et le monde médiatique due à une non connaissance parfaite des deux écosystèmes. La PME a besoin de s’entourer d’experts afin de faciliter ce dialogue avec le monde extérieur, les leaders d’opinion, les ambassadeurs, les pouvoirs publics, de façon méthodologique.

Le RPting est une passerelle de communication entre la PME et les acteurs extérieurs pour les accompagner à «dealer» leurs intérêts politiques, économiques, sociaux et sociétaux. L’entreprise familiale est souvent en manque de visibilité, elles sont parfois considérées comme le parent pauvre de l’économie face aux grands groupes, aux champions nationaux, aux multinationales.