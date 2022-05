Portrait. Imane Rekaibi, Responsable Communication Institutionnelle & RSE – Renault Group

Pour autant, son cursus universitaire ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’elle prépare en 2009 à l’École Hassania des travaux publics à Casablanca un Master en Communication d’Entreprise qu’elle obtient brillamment.

C’est en 2002, du haut de ses 23 ans, qu’Imane Rekaibi débute sa carrière professionnelle, d’abord dans l’agroalimentaire chez Nestlé en tant qu’assistante brand manager de la marque Nesquik. Après cette première expérience, elle rejoint courant 2004 le groupe Coast Maroc, dans l’industrie textile, en tant que manager de portefeuille de marques.

En 2006, elle choisit le secteur des télécoms et intègre l’opérateur Méditélécom où elle évolue en tant que Corporate brand Manager en charge de l’identité de marque et de la communication corporate. C’est courant 2017 qu’elle rejoint Renault Group Maroc en tant que responsable de la Responsabilité Sociale de la filiale marocaine de la marque au losange.

Elle accompagne l’année suivante la création de la Fondation Renault Maroc, une entité qui entend ancrer le développement humain et social au cœur de sa démarche afin de contribuer positivement à l’intérêt général au Maroc et qui, depuis son lancement, s’est concentrée sur des problématiques d’envergure nationale, notamment l’éducation et la prévention routière.

Placer l’humain au centre des préoccupations d’une institution, Imane Rekaïbi a été preneuse, s’investissant pleinement dans un projet à très haute valeur ajoutée pour la société, tant dans le développement de programmes éducatifs adaptés, que dans la création de partenariats innovants avec les acteurs associatifs et les collectivités, et en diversifiant les solutions d’appui à la scolarisation en milieu rural et péri urbain.

Quant à son bilan sur le statut de la femme dirigeante dans son pays, Imane Rekaibi considère que la présence des femmes cadres a progressé de manière significative grâce à des politiques volontaristes comme celles déployées chez Renault Group. «De nombreuses inégalités continuent d’exister dans notre société et la représentation des femmes dans la sphère publique est clé. Le nombre de femmes à des postes clés au sein du nouveau Gouvernement est un exemple positif », déclare-t-elle.