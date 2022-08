Immigration clandestine. L’UE entend soutenir le Maroc à hauteur de 500 millions d’euros

Toujours selon nos confrères espagnols, cette aide, couvrant une période allant jusqu’en 2027, met en exergue les relations fortes nouées de longue date entre le Maroc et l’UE pour faire face au trafic irrégulier d’immigrants en provenance notamment du Continent africain.

Faut-il préciser que ce partenariat entre le Maroc et l’UE a pris une toute autre tournure en juillet dernier, notamment après les événements survenus à Melilla. En effet, une réunion entre Ylva Johansson, Commissaire européenne aux Affaires intérieures, Abdelouafi Laftit, ministre marocain de l’Intérieur et Fernando Grande-Marlaska, ministre espagnol de l’Intérieur s’est soldée par une plus grande coopération entre les parties, notammenten matière de contrôle de l’immigration. Aussi, Mme Johansson a également promis à cette occasion une plus grande implication de l’UE et de ses agences.

Concrètement, l’enveloppe budgétaire allouée au Maroc favorisera l’amélioration des infrastructures de contrôle des frontières, des ressources, des enquêtes entre les autorités transfrontalières, en plus d’une campagne de sensibilisation face aux dangers de l’immigration clandestine. Ajoutez-y un renforcement beaucoup plus étroit de la surveillance maritime.

À noter que, toujours selon nos confrères espagnols, de nombreux groupes politiques européens ont plaidé en faveur de cette augmentation de l’aide financière allouée au Maroc.